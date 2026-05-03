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Cronaca

» Incidenti
03/05/2026 11:48:00

Scontro tra auto e scooter: muore un uomo di 37 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-05-2026/1777801992-0-scontro-tra-auto-e-scooter-muore-in-uomo-di-37-anni.jpg

 

Ancora una vittima sulle strade siciliane. Un motociclista di 37 anni ha perso la vita questa mattina a Palermo in seguito a un violento scontro avvenuto intorno alle 7:00 in viale Lazio, all’incrocio con viale Campania.

A scontrarsi una Fiat Panda e un vespone. L’uomo alla guida dello scooter, identificato dalle iniziali M.D., è stato investito nell’impatto e ha riportato ferite gravissime.

Immediato l’intervento del 118. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi sul posto e trasportato il 37enne in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. I tentativi di rianimazione dei medici non sono bastati: il giovane è deceduto poco dopo il ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e la squadra di Intervento per i rilievi di legge. La zona è stata transennata e la circolazione deviata per consentire le operazioni di soccorso e l’accertamento della dinamica. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti.

L’area è rimasta parzialmente bloccata per diverse ore nelle prime ore del mattino. 



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