Scontro tra auto e scooter: muore un uomo di 37 anni

03/05/2026 11:48:00

Ancora una vittima sulle strade siciliane. Un motociclista di 37 anni ha perso la vita questa mattina a Palermo in seguito a un violento scontro avvenuto intorno alle 7:00 in viale Lazio, all’incrocio con viale Campania.

A scontrarsi una Fiat Panda e un vespone. L’uomo alla guida dello scooter, identificato dalle iniziali M.D., è stato investito nell’impatto e ha riportato ferite gravissime.

Immediato l’intervento del 118. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi sul posto e trasportato il 37enne in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. I tentativi di rianimazione dei medici non sono bastati: il giovane è deceduto poco dopo il ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e la squadra di Intervento per i rilievi di legge. La zona è stata transennata e la circolazione deviata per consentire le operazioni di soccorso e l’accertamento della dinamica. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti.

L’area è rimasta parzialmente bloccata per diverse ore nelle prime ore del mattino.



