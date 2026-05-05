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Cronaca
05/05/2026 09:11:00

Buongiorno24 del 5 Maggio 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

 

Apertura dedicata alla cronaca con la tragedia avvenuta al cimitero di Trapani, dove un uomo di circa 80 anni è morto dopo una caduta nei servizi igienici. Secondo i primi accertamenti si tratta di un incidente: l’uomo avrebbe riportato un trauma cranico fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno escluso il coinvolgimento di terzi.

 

Sempre sul fronte della cronaca, ad Alcamo una notte di tensione con un uomo che ha danneggiato i portoni e i citofoni dei presìdi delle forze dell’ordine, arrivando a colpire con l’auto anche l’ingresso della polizia stradale prima di essere fermato.

 

Passiamo alla giustizia. A Marsala slitta il processo a Floriana Calcagno, accusata di avere favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro: un’eccezione della difesa sulla competenza territoriale rinvia l’avvio del procedimento. A Trapani, invece, si avvia verso la sentenza il processo per violenza sessuale di gruppo, con le ultime arringhe prima del verdetto.

 

Spazio poi alla politica locale, con la campagna elettorale a Marsala che entra nel vivo. Questa mattina la candidata sindaca Andreana Patti presenta programma e assessori designati. Intanto si muovono anche gli altri schieramenti: iniziative e incontri pubblici segnano questi giorni di avvicinamento al voto.

 

Sul fronte amministrativo resta alta la tensione attorno alla Funierice: una diffida formale mette in discussione le nomine e solleva dubbi su conflitti di interesse e legittimità della procedura.

 

Per l’economia e la vita quotidiana, a Trapani i cantieri alla Marina stanno creando forti disagi tra traffico e parcheggi ridotti, con i commercianti che segnalano un calo significativo degli incassi.

 

Dal Tar arriva una decisione che incide sul settore turistico: annullate diverse norme su obblighi e divieti per i B&B in Sicilia.

 

E ancora economia: in Sicilia risultano attivati progetti del Pnrr per 12,7 miliardi di euro, ma solo il 12,6% è stato completato, un dato che evidenzia ritardi nella realizzazione degli interventi.

 

Chiudiamo con i conti degli enti locali: il Libero Consorzio di Trapani registra un avanzo da 22 milioni di euro, risorse che ora dovranno essere indirizzate sul territorio.

 

Buongiorno24 è il nostro appuntamento quotidiano per capire e orientarsi tra le notizie: ogni mattina in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.

 



Cronaca | 2026-05-04 18:04:00
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