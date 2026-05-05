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Cultura
05/05/2026 13:19:00

Rotary Club Marsala celebra i 40 anni di Internet con Luciano Lenzini

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Una giornata per tornare alle origini della rete e riflettere su come Internet abbia trasformato la società. L’8 maggio il Rotary Club Marsala promuove “InternetGenesi Italia. Il giorno in cui l’Italia si è connessa al mondo”, iniziativa che segna il quarantesimo anniversario del primo collegamento italiano alla rete, avvenuto il 30 aprile 1986 da Pisa.

Protagonista sarà il professor Luciano Lenzini, tra i principali artefici di quella connessione, che incontrerà studenti e cittadini in due distinti momenti della giornata.

Il primo appuntamento è previsto alle 10 al Teatro Impero, dove sono attesi gli studenti delle scuole superiori della città. Un incontro pensato per le nuove generazioni, che avranno l’occasione di confrontarsi direttamente con uno dei pionieri di Internet in Italia. Accanto a Lenzini interverranno il professore Giuseppe Anastasi dell’Università di Pisa e la professoressa Alessandra De Paola dell’Università di Palermo, insieme al giornalista Marco Giacalone. Al centro del dibattito non solo la nascita della rete, ma anche le sue evoluzioni più recenti, dalla sicurezza informatica all’intelligenza artificiale. Prevista anche la proiezione di estratti del docufilm “Login. Il giorno in cui l’Italia scoprì Internet”.

Nel pomeriggio, alle 18, l’iniziativa proseguirà al Circolo Lilibeo con un secondo momento di approfondimento aperto al pubblico. Il confronto si sposterà sugli effetti concreti della rete nella vita quotidiana e nei settori strategici. Interverranno, tra gli altri, Lucia Sciacca e Giuseppe Abbate, con focus rispettivamente sugli ambiti sanitario e bancario.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Marsala, si inserisce nelle attività del Rotary Forum e punta a rafforzare la consapevolezza sull’impatto delle tecnologie digitali, partendo da un passaggio storico che ha cambiato in modo irreversibile il modo di comunicare, lavorare e vivere.

L’incontro del mattino è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia come corso di formazione professionale. Entrambi gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza.



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