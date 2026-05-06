Buongiorno24 del 6 Maggio 2026

06/05/2026 09:13:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo la puntata di oggi dalla cronaca e dalla sicurezza, con i nuovi tentativi di truffa agli anziani registrati a Marsala. Due uomini avrebbero seguito alcune persone dopo i prelievi agli uffici postali, simulando poi piccoli incidenti stradali per chiedere denaro contante come risarcimento immediato. In entrambi i casi le vittime riescono a evitare il raggiro grazie alla loro prontezza.

Restiamo a Marsala con il sequestro di un’officina meccanica da parte dei Carabinieri Forestali e del Nucleo ispettorato del lavoro. Contestati scarichi industriali non autorizzati, gestione illecita di rifiuti anche pericolosi e gravi violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attività viene sospesa e il titolare denunciato.

Ci occupiamo poi della denuncia arrivata alla redazione di Tp24 dal reparto di Lungodegenza dell’ospedale di Alcamo. Una lettera che racconta carenze di personale, turni scoperti e difficoltà nell’assistenza ai pazienti non autosufficienti. “Mio padre è solo un numero?”, scrive il figlio di un ricoverato, chiedendo interventi immediati all’Asp di Trapani.

Da Alcamo arriva anche la notizia del nuovo raid vandalico nella chiesa dell’Opera Pia Pastore e San Pietro. I vandali forzano il portone d’ingresso e distruggono una statua all’interno della struttura, riaccendendo il dibattito sulla tutela dei beni storici cittadini.

Ci spostiamo poi sulla cronaca nazionale con il grave incidente avvenuto sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, dove perde la vita un uomo di 69 anni originario della provincia di Trapani. Lo schianto avviene nei pressi di Stradella.

Spazio anche all’inchiesta antimafia della Dda di Palermo che porta all’arresto di diversi presunti esponenti della mafia rurale di Corleone. Tra gli arrestati anche il nipote di Totò Riina. Gli investigatori contestano estorsioni, incendi e intimidazioni ai danni di aziende agricole e cooperative che gestiscono beni confiscati.

Parliamo inoltre del meteo, con l’arrivo dello scirocco e del caldo africano in Sicilia. Mentre al Nord si registrano nubifragi e un brusco calo delle temperature, nell’Isola si potrebbero raggiungere i 28-29 gradi nei prossimi giorni, con preoccupazioni per il comparto agricolo.

Ci occupiamo poi della politica regionale, con il ritorno all’Ars della proposta per aumentare il numero degli assessori comunali e introdurre la figura del consigliere supplente, una norma che sta già facendo discutere maggioranza e opposizione.

Infine andiamo a Trapani, dove proseguono le verifiche sulla voragine apertasi sul lungomare Dante Alighieri. Il Comune annuncia nuove indagini con il georadar per individuare eventuali vuoti nel sottosuolo e accelerare gli interventi di ripristino.

Come ogni mattina, Buongiorno24 è in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101 per aiutare lettori e ascoltatori a orientarsi tra le notizie del giorno, con approfondimenti, contesto e aggiornamenti dal territorio.



