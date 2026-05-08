Buongiorno24 dell'8 Maggio 2026

08/05/2026 09:05:00

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Apriamo oggi dalla sanità e dalla lettera molto dura inviata alla nostra redazione da un cittadino della provincia di Trapani dopo il grave malore che ha colpito una persona della sua famiglia. Nella testimonianza si raccontano le quattro ore trascorse tra l’arrivo al pronto soccorso e il trasferimento a Palermo per un intervento urgente dopo un ictus, a causa della mancanza di strutture adeguate sul territorio. Una denuncia che riapre il tema della sanità in provincia, delle emergenze tempo-dipendenti, delle liste d’attesa e della fuga dei pazienti verso altre città.

Sempre sul fronte sanità, parleremo dei nuovi rilievi della Corte dei Conti sull’intramoenia in Sicilia e delle criticità nella gestione delle liste d’attesa. Intanto cresce anche il malumore tra i medici delle Guardie mediche trapanesi che denunciano il mancato pagamento dello stipendio di aprile.

Spazio poi alla cronaca giudiziaria e alla mafia. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato le condanne nei confronti di due favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Ridotta la pena all’architetto Massimo Gentile, confermata invece quella per il tecnico radiologo Cosimo Leone, accusato di avere aiutato il capomafia durante le cure mediche affrontate negli anni della latitanza.

Parleremo anche del maxi procedimento sul gasolio agricolo che coinvolge decine di persone tra Marsala e il territorio trapanese. Alcuni imputati sono stati prosciolti grazie a una modifica normativa che ha innalzato la soglia di non punibilità per il mancato pagamento delle accise sotto i mille chilogrammi di carburante.

Nella puntata ci occuperemo anche dei controlli sul lavoro nero tra Trapani ed Erice. I Carabinieri, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e al Nas di Palermo, hanno sospeso un ristorante dopo avere riscontrato irregolarità sul fronte della sicurezza e della presenza di un lavoratore non regolarmente assunto.

Da Mazara del Vallo arriva invece la notizia del finanziamento regionale da 750 mila euro per trasformare un immobile confiscato alla criminalità in un centro sociale destinato ad anziani e persone con ridotta autonomia.

Infine torneremo sulla campagna elettorale a Marsala, con le tensioni sempre più forti nel centrodestra dopo le dichiarazioni del presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli, contro Paolo Ruggieri, mentre continuano divisioni e polemiche anche negli altri comuni chiamati al voto.

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