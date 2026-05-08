Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
08/05/2026 09:05:00

Buongiorno24 dell'8 Maggio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/1778225632-0-buongiorno24-dell-8-maggio-2026.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101 per raccontare i fatti più importanti del giorno.

 

Apriamo oggi dalla sanità e dalla lettera molto dura inviata alla nostra redazione da un cittadino della provincia di Trapani dopo il grave malore che ha colpito una persona della sua famiglia. Nella testimonianza si raccontano le quattro ore trascorse tra l’arrivo al pronto soccorso e il trasferimento a Palermo per un intervento urgente dopo un ictus, a causa della mancanza di strutture adeguate sul territorio. Una denuncia che riapre il tema della sanità in provincia, delle emergenze tempo-dipendenti, delle liste d’attesa e della fuga dei pazienti verso altre città.

 

Sempre sul fronte sanità, parleremo dei nuovi rilievi della Corte dei Conti sull’intramoenia in Sicilia e delle criticità nella gestione delle liste d’attesa. Intanto cresce anche il malumore tra i medici delle Guardie mediche trapanesi che denunciano il mancato pagamento dello stipendio di aprile.

 

Spazio poi alla cronaca giudiziaria e alla mafia. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato le condanne nei confronti di due favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Ridotta la pena all’architetto Massimo Gentile, confermata invece quella per il tecnico radiologo Cosimo Leone, accusato di avere aiutato il capomafia durante le cure mediche affrontate negli anni della latitanza.

 

Parleremo anche del maxi procedimento sul gasolio agricolo che coinvolge decine di persone tra Marsala e il territorio trapanese. Alcuni imputati sono stati prosciolti grazie a una modifica normativa che ha innalzato la soglia di non punibilità per il mancato pagamento delle accise sotto i mille chilogrammi di carburante.

 

Nella puntata ci occuperemo anche dei controlli sul lavoro nero tra Trapani ed Erice. I Carabinieri, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e al Nas di Palermo, hanno sospeso un ristorante dopo avere riscontrato irregolarità sul fronte della sicurezza e della presenza di un lavoratore non regolarmente assunto.

 

Da Mazara del Vallo arriva invece la notizia del finanziamento regionale da 750 mila euro per trasformare un immobile confiscato alla criminalità in un centro sociale destinato ad anziani e persone con ridotta autonomia.

 

Infine torneremo sulla campagna elettorale a Marsala, con le tensioni sempre più forti nel centrodestra dopo le dichiarazioni del presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli, contro Paolo Ruggieri, mentre continuano divisioni e polemiche anche negli altri comuni chiamati al voto.

 

Come ogni mattina, Buongiorno24 è in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per orientarsi tra le notizie del giorno, capire cosa accade nel territorio e approfondire i temi più importanti della giornata.

 

 



Cronaca | 2026-05-08 07:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/pantelleria-caleca-e-il-nuovo-procuratore-di-ferrara-250.jpg

Pantelleria, Caleca è il nuovo procuratore di Ferrara
 

Il magistrato pantesco Francesco Caleca è il nuovo procuratore della Repubblica di Ferrara. La nomina arriva dopo il pensionamento del procuratore capo Andrea Garau ed è stata approvata dalla quinta commissione del Consiglio Superiore...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana