"Fondata sulle Culture": il Festival 38° Parallelo torna a Marsala per la decima edizione

08/05/2026 10:36:00

Dal 20 al 24 maggio torna il festival ideato da Giuseppe Prode. Ultimo appuntamento alla Fondazione Sciascia di Racalmuto.

Il festival 38° Parallelo — tra libri e cantine taglia il traguardo della decima edizione. Dal 20 al 23 maggio Marsala ospiterà quattro giorni di incontri con poeti, giornalisti e scrittori, tra il Teatro Sollima, le Cantine Florio, il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala e l'Auditorium Santa Cecilia (Chiesa del Purgatorio). Il 24 maggio il programma si sposterà a Racalmuto, alla Fondazione Leonardo Sciascia.

Il tema scelto dal direttore artistico Giuseppe Prode per questo anniversario è "Fondata sulle Culture", ispirato al saggio di Gustavo Zagrebelsky "Fondata sulla cultura. Arte, scienza e Costituzione": la cultura come pilastro della convivenza civile e fondamento costituzionale.

Si parte con l'Arcivescovo di Palermo

L'apertura, mercoledì 20 maggio alle 18, è affidata all'incontro "Fondata sull'accoglienza": l'Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice dialogherà con il giornalista Nuccio Vara al Teatro Comunale Sollima. In serata, alle 21.15, concerto di Simona Norato con "Enigmistica", il suo ultimo lavoro discografico: otto brani registrati in presa diretta, costruiti su stratificazioni sonore e rigore formale. Pianoforte, elettronica e voce si intrecciano in una performance che attraversa la canzone d'autore, l'avanguardia e la dimensione teatrale. Sul palco anche Giulio Scavuzzo alla batteria. Norato, artista palermitana, ha collaborato con Antonio Dimartino, Cristina Donà, IOSONOUNCANE e Diodato. I biglietti sono già disponibili su Tickettando e presso I Viaggi dello Stagnone ( Via dei Mille, 65 Marsala).

Mediterradio e la web serie del Liceo Pascasino

Giovedì 21 maggio le Cantine Florio ospitano alle 18 l'incontro internazionale "Mediterradio: un ponte sonoro, un mare di storie", in collaborazione con la COPEAM: un confronto tra Rai Sicilia, Rai Sardegna, Radio France (Corsica), Radio Nationale Tunisienne, Radio Romania International, RTV Koper-Capodistria e la turca TRT. Alle 21.15, alla Sala Don Bosco, doppio appuntamento: gli studenti del Liceo Giovanni XXIII-Pascasino presenteranno il progetto della web serie "Marsala: Mille volti, una storia", realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (MiC e MIM), con una prima anticipazione in attesa della presentazione ufficiale del 28 maggio. A seguire, il docufilm "Come se non ci fosse un domani" di Riccardo Cremona e Matteo Keffer, prodotto da Paolo Virzì e Motorino Amaranto.

La giornata della poesia

Venerdì 22 maggio, alle 18 all'Auditorium Santa Cecilia (Chiesa del Purgatorio), la giornata è dedicata alla poesia. Andrea Accardi converserà con Letizia Polini e Mariagiorgia Ulbar. A guidare la sezione Poesia del festival è da quest'anno Marilena Renda, poetessa di Gibellina e Premio Strega Poesia Giovani 2025 con "Cinema Persefone".

Parola, memoria, cronaca

Sabato 23 maggio, alle 11 al Parco Archeologico di Lilibeo (Baglio Tumbarello), il tema è "La cultura della parola, della memoria e della cronaca". Vincenzo Figlioli modera gli interventi di Attilio Bolzoni, Vito Catalano, Massimo Russo, Bianca Stancanelli e Francesco La Licata: un confronto sui fatti di cronaca che hanno segnato gli ultimi cinquant'anni della storia repubblicana e sul ruolo di giornalisti, intellettuali e scrittori nella lettura del passato e del presente.

Il finale a Racalmuto, nel nome di Sciascia

Domenica 24 maggio il festival esce dai confini marsalesi e approda alla Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, con Vito Catalano, Edith Cutaia, Antonio Di Grado e Paolo Squillacioti. L'occasione è doppia: ricordare i settant'anni dalla pubblicazione de "Le parrocchie di Regalpetra" e i sessant'anni di "A ciascuno il suo", ma soprattutto far conoscere l'uomo e l'intellettuale Sciascia a un pubblico nuovo — i ragazzi del Liceo Scientifico di Marsala, che da anni sono parte attiva del festival. Per l'occasione sarà registrata una puntata de "La Lingua batte" di Radio Rai 3.

"Luci sui Festival" al Salone del Libro

Intanto, prima del via a Marsala, il 38° Parallelo sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino: venerdì 15 maggio alle 17, nello Spazio Sicilia del Padiglione Oval, il direttore artistico Giuseppe Prode presenterà il festival nell'ambito di "Luci sui Festival", il progetto che mette in rete le realtà culturali italiane selezionate dal Salone.

Duecento studenti e una rete di partner

La decima edizione coinvolge oltre duecento studenti del Liceo Scientifico "P. Ruggieri" di Marsala nella promozione e nell'accoglienza. Il festival è inserito nel programma de Il Maggio dei Libri, nella Rete delle Culture e nella rete dei festival del Trapanese, e ha il patrocinio della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e della Città di Marsala. Main sponsor è BPER Banca, affiancata da Cantine Florio, Autoservizi Salemi, Goals Technologies e Maeco. Tra i media partner, Radio Rai 3 (presente da cinque edizioni) e tp24.it, media partner dalla prima edizione del festival.



