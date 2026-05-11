Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/05/2026 11:25:00

Bagli Narranti, Nino De Vita presenta il libro su Sciascia a Misiliscemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/bagli-narranti-nino-de-vita-presenta-il-libro-su-sciascia-a-misiliscemi-450.jpg

Quarto appuntamento per "Bagli Narranti – Misiliscemi che legge", la rassegna letteraria inserita nella Rete dei festival letterari del trapanese e organizzata dall'Associazione Misiliscemi con il patrocinio del Comune e della Pro Loco Misiliscemi APS. Giovedì 14 maggio, alle ore 18, al Baglio Elena in via Pietretagliate 27, contrada Pietretagliate, sarà ospite Nino De Vita, tra i più importanti poeti italiani viventi, che presenterà «Noi ci ricorderemo. Vent'anni di amicizia con Leonardo Sciascia» (Le Lettere).

Il libro: Sciascia oltre lo scrittore

Il volume è una raccolta di episodi inediti nati da un'amicizia lunga due decenni. De Vita conobbe Sciascia nel 1969, a casa di Enzo Sellerio a Palermo. Da quell'incontro nacque un legame intenso, durato fino alla scomparsa di Sciascia nel novembre del 1989.

Non è il ritratto dello scrittore, ma dell'uomo: i silenzi, la tenerezza, le paure, il tormento degli ultimi mesi. Attraverso i ricordi affiora anche una Sicilia animata dai grandi intellettuali amici di Sciascia — Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, lo stesso Sellerio — e insieme segnata dai delitti mafiosi di una stagione che resta vicina.

L'incontro

A introdurre la serata sarà Antonella Scaduto, presidente della Pro Loco Misiliscemi APS. De Vita dialogherà con la giornalista Jana Cardinale. Francesco De Filippi curerà la rubrica "La domanda di Francesco". A concludere l'incontro interverranno il sindaco Salvatore Tallarita e l'assessora alla Cultura Barbara Mineo.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Chi è Nino De Vita

Nato a Marsala nel 1950, dove vive, De Vita ha vinto premi come il Mondello, il Moravia, il Tarquinia-Cardarelli e il Cattafi. Esordisce nel 1984 con «Fosse Chiti», ma il suo capolavoro riconosciuto è la trilogia in dialetto marsalese composta da «Cutusìu» (2001), «Cùntura» (2003) e «Nnòmura» (2005). Tra le altre opere: «Òmini» (2011), «Il bianco della luna» (2020), «Solo un giro di chiave» (2021), «Muddichi» (2021). È componente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Sciascia di Racalmuto.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana