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Sport

» Volley
11/05/2026 08:50:00

Marsala Volley chiama le cantine: “Unitevi per portare il nome di Marsala in tutta Italia"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/marsala-volley-chiama-le-cantine-unitevi-per-portare-il-nome-di-marsala-in-tutta-italia-450.jpg

C’è una squadra che si prepara a viaggiare lungo tutta la penisola, da Nord a Sud, entrando nei palazzetti più importanti del volley italiano. E c’è una città, Marsala, che potrebbe sfruttare questa occasione per raccontarsi ben oltre i confini della Sicilia. Da qui parte l’appello del presidente del Marsala Volley, Massimo Alloro, rivolto alle eccellenze vinicole del territorio.

L’idea è semplice ma ambiziosa: creare una sinergia tra sport e vino, mettendo insieme le principali aziende del settore sotto un unico marchio e uno slogan comune, per accompagnare il Marsala Volley nella prossima stagione di Serie A2 femminile.

“Giocheremo 16 trasferte, quasi tutte nel Nord Italia – spiega Alloro –. Ogni partita sarà una vetrina nazionale per la città e per il nostro territorio. Porteremo il nome di Marsala davanti a migliaia di spettatori e sotto i riflettori della stampa sportiva nazionale”.

 

Il volley come strumento di promozione territoriale

 

Il presidente del club parla apertamente di marketing territoriale. Non soltanto sponsorizzazioni sportive, dunque, ma un progetto che punta a legare l’identità della città ai suoi prodotti simbolo.

Secondo Alloro, le cantine marsalesi sarebbero i partner naturali di questa operazione: “Promuoviamo i vini di Marsala attraverso lo sport che amiamo”. Un invito a superare divisioni e frammentazioni commerciali, per presentarsi compatti in un contesto nazionale.

Il Marsala Volley, reduce da anni di crescita e ormai stabilmente inserito nel panorama della pallavolo di alto livello, si prepara infatti ad affrontare una stagione impegnativa e prestigiosa. Le trasferte saranno sedici, a cui si aggiungeranno le gare casalinghe al palazzetto di Marsala.

 

L’appello alle aziende vinicole

 

Nel comunicato diffuso dal club vengono indicati anche i possibili ritorni per le aziende che decidessero di aderire all’iniziativa:

  • visibilità nazionale attraverso televisioni, giornali e piattaforme web;
  • presenza del marchio nelle principali città italiane;
  • associazione tra il vino Marsala e i valori dello sport;
  • sostegno a una realtà che rappresenta il territorio.

 

“Il Marsala Volley non è solo una squadra – conclude Alloro – ma un ambasciatore itinerante della nostra cultura e del nostro lavoro. Aspettiamo fiduciosi un segnale dalle cantine. Sarebbe un gesto di maturità imprenditoriale e di amore verso la città”.



Volley | 2026-05-11 08:30:00
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