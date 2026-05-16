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Cronaca
16/05/2026 07:57:00

16 Maggio: sale l'inflazione, si cercano i corpi alle Maldive, Taiwan più sola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-05-2026/1778911494-0-16-maggio-sale-l-inflazione-si-cercano-i-corpi-alle-maldive-taiwan-piu-sola.jpg

E' il 16 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• L’inflazione italiana è salita al 2,7 per cento. Lo scorso marzo era all’1,7. L’economia è resiliente ma i carburanti sono aumentati del 38 per cento e i pomodori del 33
• Alle Maldive è stato recuperato un solo corpo, quello di Gianluca Benedetti. Gli altri quattro sono stati solo avvistati. Si fa sempre più strada l’ipotesi dell’incidente
• Da ieri Taiwan è un po’ più sola. Trump ha detto che «non vogliamo che qualcuno si senta autorizzato a dire: “Dichiariamo l’indipendenza, tanto gli Usa ci coprono le spalle”» e ha preso tempo sulla vendita di armi all’isola
• Trump è tornato alla Casa Bianca dalla visita a Xi. In tasca ha qualche accordo con la Cina ma niente più. Nella notte ha dato il via libera al passaggio di tre petroliere cinesi a Hormuz (ma intanto la tregua in Iran è sempre più fragile)
• Negli Usa scoppiano le polemiche perché l’esperto governativo che dovrebbe gestire l’Hantavirus è un urologo (ed è anche un complottista)
• Alligator Alcatraz dovrebbe chiudere il mese prossimo. Costruito meno di un anno fa tra le paludi della Florida trumpiana, il centro di detenzione per migranti brucia 1,2 milioni al giorno
• Ieri Jerome Powell ha lasciato la guida della Fed. Dopo otto anni era scaduto il suo mandato. Kevin Warsh è pronto a succedergli alla presidenza
• Ronald Lauder, suocero di Warsh ed ereditiere, ha donato al museo Met di New York la Neue Galerie. Tra le 600 opere, anche il celebre Ritratto di Adele Bloch-Bauer I di Klimt, comprato nel 2006 per 135 milioni di dollari
• Il capo della Cia è andato a Cuba. Ha offerto 100 milioni in aiuti a patto che vengano gestiti dalla chiesa. Per un cambio di regime gli Usa valutano di processare Raúl Castro, 94 anni, per una strage del 1996
• Roberto Giachetti di Italia Viva, già in sciopero della fame, si è incatenato in Aula (con le manette prese in un sexy shop) e ha proclamato l’inizio dello sciopero della sete (si era preparato indossando un pannolone sotto i pantaloni) per protestare contro il blocco della Vigilanza Rai. Ha funzionato, la maggioranza poco dopo ha annunciato la ripresa dei lavori
• Totò Cuffaro, accusato di corruzione per presunti favori nella sanità siciliana, ha deciso di patteggiare una pena di tre anni. Non andrà in carcere, lavorerà in una casa di accoglienza e non potrà aver alcun contatto con i politici
• Claudia Conte e Matteo Piantedosi sarebbero innamoratissimi. La loro relazione sarebbe iniziata nel 2021. Lo ha fatto sapere l’editrice del libro di lei (che ha venduto 100 copie)
• Polemiche perché a Porta a Porta la giornalista Concita Borrelli, parlando del caso di Garlasco, ha detto che lo «stupro è un sogno di tutti»
• Stellantis e Dongfeng hanno firmato un accordo da un miliardo di euro per produrre auto. Auto che verranno però fabbricate in Cina
• Da oggi scatta l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. Con bollo e motorizzazione costa circa 33 euro. Chi non la mette rischia multe da 100 a 400 euro
• L’ex calciatore David Beckham, grazie anche alle entrate della moglie Victoria, è diventato miliardario. È il primo atleta a entrare nella classifica del Sunday Times
• Sandro Tonali è in vendita. Pare che il Newcastle voglia cederlo per cento milioni. Troppi per le squadre italiane, ma non per il Manchester United, che è interessato a comprarlo
• La California vuole poter multare anche le auto che si guidano da sole. Alcune bloccano il traffico, altre fanno inversione a U davanti alla polizia, ma al momento non si possono sanzionare perché al volante non c’è un soggetto fisico
• Nel barese un pizzaiolo ha aggiunto un euro al prezzo di una Margherita per aver aggiunto del basilico. Polemiche perché quella fogliolina che è parte integrante della ricetta, non un’aggiunta. È il verde del Tricolore
• In Congo c’è un focolaio di Ebola. Ha già fatto 65 morti
• Paolo Bellini, condannato all’ergastolo per la strage di Bologna, ha chiesto «l’eutanasia farmacologica», ovvero il suicidio assistito. Ha un problema cardiaco ma non è in fin di vita
• A Roma sono iniziati i lavori per il termovalorizzatore di Santa Palomba. Costerà un miliardo. L’apertura è prevista per novembre 2029
• La metropolitana tra Milano e Monza si farà. Tra pochi giorni i fondi per gli extracosti, 576 milioni, saranno sbloccati con un decreto
• Per i dossieraggi su politici e calciatori la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Laudati e Striano
• Il ragazzo di 15 anni che ha ucciso a Taranto il bracciante Sako Bakari ha confessato l’omicidio
• Agli Internazionali di Roma la semifinale tra Sinner e Medvedev è stata sospesa al terzo set per pioggia. Continuerà oggi dopo le 15. Alle 13 Bolelli-Vavassori giocano la semifinale del doppio e alle 17 Gauff-Svitolina si sfidano in finale. Darderi si è arreso a Ruud, che lo ha battuto con un doppio 6-1
• Jonas Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia con 13 secondi sull’austriaco Felix Gall. Afonso Eulálio ha tenuto la maglia rosa. Oggi si va da Chieti a Fermo
• A Cannes John Travolta ha ricevuto una Palma d’oro onoraria
• Il Canada vorrebbe partecipare all’Eurovision. Lo ha scritto nero su bianco nel suo bilancio federale. Stasera c’è la finale (Sal Da Vinci non è tra i favoriti per la vittoria)
• Shakira, Madonna e i Bts canteranno all’halftime show della finale dei Mondiali
• Sono morte l’artista tedesca Valie Export (85 anni) e la cantante e attrice francese Claudine Longet (84)

Titoli
Corriere della sera: Trump avverte Taiwan
la Repubblica: Maldive, i sub italiani / intrappolati nella grotta
La Stampa: Energia fuori controllo / Meloni preme sull’Ue
Avvenire: Accordi fantasma
Il Messaggero: «Maldive, soccorsi dopo tre ore»
Il Giornale: Da toga rossa / a a dirigente del Pd
Qn: Trump, disgelo con la Cina / «No alla guerra per Taiwan»
Il Fatto: Su Minetti ci sono altre 2 / testimoni da (non) sentire
Libero: Il patto anti-cattolici / del campo largo
La Verità: Sempio, il capo degli investigatori: / «Sulle intercettaziono sono un asino»
Il Mattino: Strage di sub, giallo soccorsi
il Quotidiano del Sud: La guerra presenta il conto
il manifesto: Affari suoi
Domani: Trump sacrifica Taiwan per Xi / «Non dichiari l’indipendenza»









Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro

Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
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È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala