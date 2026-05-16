Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
16/05/2026 09:08:00

Lo Spi Cgil Sicilia aderisce al Manifesto per la Restanza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/lo-spi-cgil-sicilia-aderisce-al-manifesto-per-la-restanza-450.jpg

Lo Spi Cgil Sicilia aderisce al “Manifesto per la Restanza” promosso da Anci Sicilia per la realizzazione di un'alleanza larga tra diversi soggetti politici, istituzionali e sociali che si assumano la responsabilità di guardare a un diverso futuro della Sicilia in maniera concreta e condivisa.


A fronte dell’allarmante spopolamento delle aree interne dell’Isola, di cui si discute troppo poco, per la segretaria regionale, Maria Concetta Balistreri, «sono necessari approfondimenti, riflessioni, confronti per orientare le scelte politiche, economiche e sociali oltre alla elaborazione di una comune strategia di coesione per creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere di restare, tornare o investire in Sicilia».


Il sindacato non ha dubbi: «Il lavoro, la diffusione dei servizi e l’accesso agli stessi, la distribuzione della popolazione tra grandi e piccoli centri, le condizioni di vita e quelle abitative, l’accessibilità ai servizi culturali, il futuro del welfare e la solitudine sono aspetti che già oggi, non nel futuro, si presentano come emergenze. Invertire o attenuare queste tendenze è una necessità sia dal lato dell’offerta di lavoro sia dal lato delle infrastrutture sociali, per il rilancio dello sviluppo in una prospettiva di benessere sostenibile per ogni generazione».


Tutte ragioni che portano il Sindacato dei Pensionati della Cgil Sicilia, a dirsi pronto «alla costruzione di una nuova stagione di politiche per i giovani, assicurando la piena collaborazione al progetto, condividendone il percorso e fidando nella sua riuscita».


 



Economia | 2026-05-16 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/adesso-in-sicilia-il-pnrr-fa-paura-250.jpg

Adesso in Sicilia il Pnrr fa paura ...

Pnrr. Grossi guai in vista davvero per la Sicilia e per tutto il suo complicato universo di politici, burocrati, dirigenti pubblici e strateghi della spesa comunitaria.Il 30 giugno si avvicina, il conto alla rovescia è già partito, e...







Native | 16/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-05-2026/1778600046-0-essepiauto-oltre-160-auto-usate-con-sconti-fino-a-8-000-euro.jpg

Essepiauto, oltre 160 auto usate con sconti fino a 8.000 euro

Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala