Trapani, il bilancio sociale di Beehive: storie, numeri e opportunità per il Sud

20/07/2026 17:32:00

Per l'impresa sociale "Beehive", nata a Trapani per promuovere il southworking e lo sviluppo del territorio, é tempo di bilanci sociali. Non solo numeri e percentuali, ma un momento di riflessione per ripercorre un anno di attività, progetti e impatto sulla comunità.

Nel messaggio ai partner e ai sostenitori, il presidente Sergio Parisi descrive Beehive come un luogo che crea, prima di ogni altra cosa, opportunità "dove altri vedono solo muri", cercando di aprire nuovi percorsi di crescita.

Il Bilancio Sociale raccoglie i risultati raggiunti nel 2025: professionisti che hanno scelto di restare o tornare in Sicilia, attività di formazione nelle scuole, progetti sociali, percorsi dedicati ai giovani e collaborazioni con imprese che hanno deciso di investire sul lavoro di qualità nel Mezzogiorno.

Nata nel 2021, Beehive è diventata uno dei principali punti di riferimento del southworking in provincia di Trapani.

L'impresa sociale affianca allo spazio di coworking attività di formazione, supporto alla transizione digitale e accompagnamento di giovani e aziende, con l'obiettivo di trattenere competenze sul territorio e trasformarle in opportunità di sviluppo locale.

Per Beehive, il Bilancio Sociale non rappresenta statistiche e nemmeno un traguardo, ma "una porta aperta" verso nuove alleanze e nuovi progetti, nella convinzione che il cambiamento del Sud possa nascere dal contributo condiviso di comunità, imprese e cittadini.



