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Cronaca
18/05/2026 09:06:00

Buongiorno24 del 18 Maggio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-05-2026/buongiorno24-del-18-maggio-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e in diretta radio su Rmc 101 per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

 

Apriremo la puntata con la cronaca e con la giornata politica più attesa di questa campagna elettorale a Marsala. Oggi alle 18, al Centrale Music Hall, si terrà il confronto pubblico organizzato da Tp24 e Rmc 101 tra i quattro candidati alla carica di sindaco: Massimo Grillo, Andreana Patti, Giulia Adamo e Leonardo Curatolo. A una settimana dal voto amministrativo del 24 e 25 maggio, sarà uno dei momenti decisivi della corsa a Palazzo VII Aprile. Racconteremo temi, clima politico, attese e il significato di un faccia a faccia che permetterà ai cittadini di ascoltare direttamente programmi e proposte dei candidati.

 

Ci occuperemo poi della maxi operazione sul traffico illecito di rifiuti tra Trapani e Marsala. Venti gli indagati nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo e condotta dalla Polizia Locale e dalla Squadra Mobile di Trapani. Al centro delle indagini un’attività abusiva di raccolta e smistamento di ferro vecchio e materiali ferrosi nel quartiere Cappuccinelli, trasformato — secondo gli investigatori — in una vera discarica illegale. Sequestrati mezzi e attrezzature.

 

Spazio anche alla cronaca da Mazara del Vallo, dove un controllo di polizia si è trasformato in un inseguimento terminato con un violento incidente tra via Salemi e via Barletta. Un furgone è finito contro un muro dopo la fuga davanti agli agenti. Alcuni poliziotti sarebbero rimasti feriti lievemente durante le fasi successive all’impatto.

Racconteremo anche il dolore di Castelvetrano per la morte di Antonio Tummarello, 41 anni, deceduto dopo settimane di ricovero in seguito a un grave incidente avvenuto in campagna mentre lavorava con il trattore. Lascia la moglie e due figli piccoli. Aveva scelto di donare gli organi.

 

Ci sposteremo poi a Lampedusa, dove continua a scuotere l’opinione pubblica la morte della neonata ivoriana deceduta poco dopo lo sbarco. Una tragedia che riapre il dibattito sulle condizioni dei viaggi nel Mediterraneo e sulle politiche migratorie.

 

Parleremo anche del caso politico che coinvolge il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Mazara del Vallo, finito al centro delle polemiche per un post dai contenuti razzisti pubblicato sui social e poi cancellato. Un episodio che ha provocato dure reazioni politiche e acceso il dibattito sul linguaggio pubblico.

 

Infine spazio alla cultura e agli eventi con l’arrivo di Diabolik a Segesta. Il celebre personaggio dei fumetti sarà protagonista di un albo speciale ambientato nel parco archeologico, realizzato in occasione del Trapani Comix & Games.

Come ogni mattina, cercheremo di mettere in fila le notizie più importanti del giorno con chiarezza e contesto, per aiutare i nostri lettori e ascoltatori a sapere e capire cosa sta accadendo in Sicilia occidentale.

 









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