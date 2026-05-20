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Cultura

» Cose di musica
20/05/2026 16:57:00

Mazara, un omaggio a Mia Martini tra libri e musica al Civic Center

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/mazara-un-omaggio-a-mia-martini-tra-libri-e-musica-al-civic-center-450.jpg

Sabato 23 maggio alle 18 al Civic Center di Mazara del Vallo si parla di Mia Martini: non solo della voce che ha segnato la musica italiana, ma della persona. L'occasione è la presentazione del libro "Libera di essere per sempre Mia" di Rosaria Maria Marino, nell'ambito della rassegna "Il Maggio dei Libri" promossa dall'assessorato comunale alla Cultura e dal Patto per la Lettura.

Un racconto oltre la musica

Il libro di Marino non è una biografia musicale in senso stretto. È un racconto che prova a restituire gli aspetti più intimi del percorso umano di Mia Martini, artista considerata tra le più grandi interpreti italiane e scomparsa prematuramente nel 1995. A dialogare con l'autrice sarà Catia Catania.

Musica dal vivo e programma della rassegna

Nel corso dell'evento saranno eseguiti dal vivo brani di Mia Martini. L'appuntamento si inserisce nel calendario de "Il Maggio dei Libri" a Mazara del Vallo, che prosegue fino al 30 maggio con altri eventi: il 29 maggio alle 9:30 "La Passiata", percorso itinerante di letture condivise tra Villa Jolanda, Arco Normanno, piazza della Repubblica e altri luoghi della città, a cura dell'I.C. Boscarino – Castiglione e dell'I.I.S.S. Ruggiero d'Altavilla; il 30 maggio dalle 17 alle 20 "Storie sotto i portici", letture per bambini in piazza della Repubblica, organizzate dalla Biblioteca Diocesana e dall'Istituto culturale Seminario Vescovile.

Info Civic Center, Corso Vittorio Veneto 201, Mazara del Vallo. Ingresso libero. Sabato 23 maggio, ore 18.









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