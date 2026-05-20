Energia rinnovabile, in Sicilia autorizzazioni più veloci per nuovi impianti

20/05/2026 00:00:00

La Regione Siciliana accelera sulle energie rinnovabili. Con una nuova norma approvata all’Ars sul Paur, il Provvedimento autorizzatorio unico regionale, saranno più rapide le autorizzazioni ambientali per le aziende che intendono produrre energia da fonti rinnovabili nell’Isola. La misura, proposta dal governo regionale, punta a snellire le procedure burocratiche e a ridurre i tempi di attesa per l’avvio degli impianti.

«Agendo nell’ambito del Testo unico nazionale sulle rinnovabili – afferma l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino – e secondo i principi della disciplina eurounitaria, abbiamo reso più snelle le procedure in un settore fondamentale per la nostra Isola e per le future generazioni. Investire in Sicilia sarà più competitivo perché permetteremo agli imprenditori di risparmiare dai sei ai nove mesi di attesa prima di cominciare a produrre, sempre nel rispetto della tutela degli ecosistemi, della biodiversità e del paesaggio».

Secondo la Regione, la semplificazione amministrativa consentirà alle imprese di interfacciarsi con un unico interlocutore istituzionale attraverso l’Autorizzazione unica, velocizzando l’iter per l’avvio dei progetti energetici.

Alla Sicilia è stato assegnato, nell’ambito degli obiettivi europei sulle energie rinnovabili, un target di circa 10,5 gigawatt di nuova capacità installata entro il 2030.

«Siamo certi di raggiungere e superare questo obiettivo – sottolinea l’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni – considerando che possiamo contare su circa 3 gigawatt già installati e oltre 10,7 già autorizzati, mentre altri 30 gigawatt sono ancora in fase istruttoria. Con questa procedura semplificata la Sicilia si conferma tra le regioni italiane alla guida della transizione energetica del Paese».



