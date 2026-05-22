Intrecci Narrativi, Francesca Maccani al Castello dei Conti di Modica di Alcamo

22/05/2026 12:08:00

Venerdì 22 maggio alle 18:30 la scrittrice presenta "Il tuo nome nel bosco" (Rizzoli). Musica dal vivo e degustazione dei vini Del Grillo

Quarto appuntamento per "Intrecci Narrativi – Libri, Musica e Degustazioni", la rassegna letteraria a cura dell'Associazione per l'Arte che si tiene al Castello dei Conti di Modica di Alcamo. Venerdì 22 maggio, alle 18:30, ospite della serata sarà Francesca Maccani, che presenterà il suo romanzo "Il tuo nome nel bosco", pubblicato da Rizzoli nella collana Historiae. A dialogare con l'autrice ci sarà Vito Lanzarone, direttore artistico della rassegna.

Il romanzo: segreti e memoria nel Trentino del 1961

Bondone, Trentino, 1961. Il confine è ancora una ferita aperta — nella lingua, nei cognomi, nei ricordi di guerra. In una comunità dove tutti si conoscono da generazioni, l'arrivo di Adele, una ragazza che cerca il giovane carbonaio Bortolo, rompe gli equilibri del paese. Accolta dalla forte e schiva Gianna, guardata con sospetto dalle paesane e con gelosia da Lisa, la fidanzata di Bortolo, Adele finirà per portare a galla un segreto custodito da troppo tempo. Maccani costruisce un racconto intimo e corale sullo sfondo delle tensioni politiche dell'Alto Adige, con al centro le donne che tengono in piedi piccoli mondi.

L'autrice

Trentina di origine, Francesca Maccani vive a Palermo e insegna lettere nella scuola secondaria. Ha esordito nella narrativa con "Fiori senza destino" (2019), finalista al premio Berto. Tra i suoi libri "Le donne dell'Acquasanta" (2023) e "Agata del vento" (2025). Nel 2018 ha vinto il premio Donna del Mediterraneo con "La cattiva scuola", scritto con Stefania Auci.

La rassegna

Intrecci Narrativi, alla direzione artistica di Vito Lanzarone e organizzativa di Giuseppe Messana, unisce letteratura, musica dal vivo — a cura di Francesco Artale, Piero Pignatiello e Giovanni Drago — e degustazioni, in questa serata curate dall'azienda vitivinicola Del Grillo. Tra le novità dell'edizione 2026, il percorso didattico avviato con il Liceo "Giuseppe Ferro" di Alcamo: gli studenti leggono e approfondiscono i testi degli autori ospiti, partecipando attivamente agli incontri.

La rassegna è realizzata con il contributo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la collaborazione del Comune di Alcamo, della Libreria Feltrinelli di Palermo, della Libreria del Corso di Trapani, dell'Istituto "G. Ferro" di Alcamo, di BiblioTP – Rete delle Biblioteche della Provincia di Trapani e della Rete dei Festival Letterari del Trapanese.

Info pratiche

Intrecci Narrativi, Castello dei Conti di Modica, Alcamo. Venerdì 22 maggio, ore 18:30. Ingresso libero.



