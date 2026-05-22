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Cultura
22/05/2026 09:48:00

Alcamo Book Festival: sabato laboratorio sulle emozioni, domenica diritti e memoria

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Sabato 23 maggio laboratorio esperienziale e presentazione di un libro sull'affido. Domenica 24 incontro su razzismo istituzionale e diritti con Alessandra Sciurba

L'Alcamo Book Festival prosegue con due giornate in piazza Falcone e Borsellino dedicate a temi che toccano da vicino la comunità: il benessere emotivo, l'affidamento familiare, i diritti e la giustizia sociale.

Sabato 23 maggio: emozioni e affidamento familiare

Si parte alle 16:45 con "Dare un nome alle emozioni", laboratorio esperienziale a cura della dottoressa Elena Vella. Un incontro rivolto agli adulti, pensato come spazio di ascolto, creatività e consapevolezza emotiva. La partecipazione è gratuita; è consigliato portare un telo o un cuscino.

Alle 18:00 si passa alla presentazione del libro "Affidamento familiare – testimonianze, luci e ombre di un istituto controverso". Al tavolo Adriana De Trovato, Ezia Pipitone, Denise De Luca e Cecilia Eleuteri, che affronteranno il tema dell'affido tra prospettive professionali e vissuti personali: dubbi, difficoltà e possibilità di un istituto che resta centrale nella tutela dei minori. L'incontro è aperto a famiglie, giovani, educatori e a chiunque voglia approfondire.

Domenica 24 maggio: memoria, diritti e giustizia sociale

Alle 18:00, stesso luogo, si presenta "Dove le cose accadono" di Alessandra Sciurba. Il libro racconta una Sicilia di inizio millennio attraversata da esperienze di resistenza, solidarietà e impegno civile. Con l'autrice intervengono Giuseppe D. Basile, docente e moderatore, Pietro Rappa, sociologo e volontario di Mediterranea Saving Humans, e Mario Viviano, assessore alla pianificazione urbanistica e rigenerazione urbana. Al centro del dialogo: razzismo istituzionale, partecipazione e il significato concreto di comunità e inclusione.

Info pratiche

Tutti gli eventi si tengono in piazza Falcone e Borsellino, Alcamo. Ingresso libero. Il festival prosegue per tutti i fine settimana di maggio con incontri, laboratori e momenti di confronto aperti alla cittadinanza.









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