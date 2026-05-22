La Notte Europea dei Musei al Parco Archeologico di Marsala

22/05/2026 16:00:00

Sabato 23 maggio, nei suggestivi spazi del Museo e del Parco archeologico di Lilibeo si potrà viaggiare nel passato, tra reperti preziosi provenienti dal mare e dalla città.

Torna, infatti, il consueto appuntamento con la Notte Europea dei Musei, l'iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d'Europa, di UNESCO e di ICOM, per valorizzare l'identità culturale europea che vede coinvolti i musei di tutta Europa. Anche il Parco lilibetano aderisce all’iniziativa con l’apertura serale straordinaria, dalle ore 21.00 alle 24.00, al costo simbolico di 1 euro.

Il Museo e la Plateia Aelia illuminata (nell’Area archeologica di Capo Boeo, con ingresso da Piazza della Vittoria) saranno mostrati alla comunità unitamente ai reperti di un inedito percorso tematico ed esperienziale dal titolo: Un frammento, mille storie.

Al Museo Lilibeo a guidare alla scoperta dei segreti della ceramica antica tra commerci, viaggi e vita quotidiana, sarà una guida d’eccellenza, l’archeologo Fabrizio Ducati, ricercatore post doc di un Marie Sklodowska-Curie Global Fellowship, dedicato alle trasformazioni e resilienze nella Sicilia meridionale e occidentale nel periodo tardo antico e bizantino, che coinvolge come partner istituzionale proprio il sito lilibetano.

Il programma prevede:

ore 21.00 – visita didattica dedicata alle navi antiche, alle rotte e agli scambi commerciali;

ore 22.00 – laboratorio sulla ceramica con tavola tattile ‘vietato non toccare’.

“Anche il nostro Museo apre le porte per un solo euro in occasione della storica manifestazione che unisce arte e storia in un’unica festa serale per cittadini e turisti – dice la Direttrice del Parco, Anna Occhipinti –. Invitiamo tutti a intervenire, per appropriarsi dei nostri luoghi di cultura, e per godere un momento di relax in un luogo magico, fuori dai soliti orari di visita”.







