Sicilia che Piace 2026, ecco la graduatoria provvisoria del bando

22/05/2026 19:37:00

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso “Sicilia che Piace 2026 – interventi in favore di soggetti privati”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive della Regione Siciliana. L’iniziativa è finalizzata alla concessione di contributi per iniziative promozionali a sostegno del sistema produttivo regionale, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze siciliane e rafforzare l’immagine competitiva dell’Isola nei mercati nazionali e internazionali.

«Con questo bando – dice Tamajo – continuiamo a investire sostenendo imprese, operatori della comunicazione e realtà che ogni giorno contribuiscono a raccontare una Sicilia dinamica, innovativa e competitiva. Vogliamo accompagnare la crescita delle nostre eccellenze attraverso strumenti capaci di generare visibilità, opportunità economiche e nuove relazioni commerciali».

L’avviso ha registrato una significativa partecipazione da parte di imprese, società di comunicazione, organizzatori di eventi e operatori attivi nella valorizzazione del territorio e delle produzioni siciliane.

«L’ampia adesione registrata – aggiunge Tamajo – conferma quanto sia forte il bisogno di strumenti pubblici che incentivino la promozione e la capacità delle imprese di fare rete. La Regione continua a lavorare per creare occasioni concrete di sviluppo, rafforzando la competitività delle aziende e sostenendo percorsi di innovazione e internazionalizzazione. Il nostro obiettivo è costruire una Sicilia sempre più attrattiva, capace di valorizzare talenti, imprese e territori. La promozione del brand Sicilia rappresenta un investimento strategico per l’economia regionale e per l’occupazione».

Le graduatorie provvisorie distinguono gli interventi destinati alla comunicazione da quelli relativi alle altre iniziative promozionali, nel rispetto delle dotazioni finanziarie previste dall’avviso. La graduatoria provvisoria è consultabile sul portale ufficiale della Regione Siciliana: Regione Siciliana – Graduatoria provvisoria “Sicilia che Piace 2026”

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Disabilità gravissima, dalla Regione oltre 19 milioni per i contributi di aprile

La Regione Siciliana ha impegnato oltre 19 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima. Le risorse, stanziate dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, serviranno al pagamento del beneficio economico relativo al mese di aprile 2026 e al saldo degli arretrati destinati ai nuovi soggetti riconosciuti dalle Asp siciliane.

Nel dettaglio, sono stati impegnati 19.481.154 euro a valere sul Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza. Le somme saranno ripartite tra tutte le aziende sanitarie provinciali dell’Isola sulla base delle comunicazioni mensili relative al numero delle persone affette da disabilità gravissima.

Ad aprile 2026 i soggetti censiti in Sicilia risultano essere 15.890.

«Queste risorse – dichiara l’assessore regionale Nuccia Albano – non rappresentano soltanto un sostegno economico, ma la volontà della Regione di non lasciare nessuno solo davanti alla fragilità. Garantire continuità degli interventi economici per la disabilità gravissima significa dare stabilità alle famiglie e riconoscere dignità ai percorsi di vita di migliaia di cittadini siciliani».

L’assessore sottolinea inoltre come l’obiettivo del governo regionale sia quello di trasformare gli interventi sociali in «strumenti concreti di vicinanza», affinché «il diritto all’assistenza non sia percepito come una concessione, ma come una certezza su cui poter contare ogni mese».

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Voucher sportivi, la Regione raddoppia i fondi: 6 milioni per accompagnare i giovani fino ad aprile 2027

La Regione Siciliana raddoppia il budget destinato ai voucher per lo sport e prolunga la durata dell’iniziativa fino ad aprile 2027. Lo ha annunciato il presidente della Regione Renato Schifani, spiegando che l’obiettivo è consentire ai ragazzi di praticare attività sportiva per l’intera stagione, da settembre 2026 ad aprile 2027, senza interruzioni.

Il provvedimento, firmato dall’assessore regionale allo Sport Elvira Amata, porta infatti le risorse da 3 a 6 milioni di euro e aumenta anche il budget destinato alle federazioni sportive, che riceveranno il 3% dei plafond per le attività istruttorie.

«Abbiamo rafforzato quello che crediamo fermamente sia un investimento sulla formazione e la salute dei nostri giovani – ha dichiarato Schifani –. Con questa misura facciamo in modo che possano praticare sport per l’arco dell’intera stagione e non soltanto per i quattro mesi del 2026».

Secondo il presidente della Regione, oggi sono circa 15 mila i giovani che usufruiscono dei voucher, considerati «uno strumento di inclusione e un percorso alternativo alla fragilità e all’abbandono».

Sulla stessa linea anche l’assessore Amata, che ha sottolineato il forte interesse registrato fin dall’avvio della misura da parte di famiglie, associazioni e società sportive: «Praticare sport significa socializzare, crescere con valori sani e avere strumenti per contrastare devianza ed emarginazione. Puntiamo a rendere questa misura continuativa e, se possibile, strutturale».

Il decreto assessoriale stabilisce che potranno beneficiare dei voucher i minori residenti in Sicilia, di età compresa tra 6 e 16 anni, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 12 mila euro.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano o al Comitato Italiano Paralimpico, finalizzato all’aggiornamento degli elenchi degli iscritti e alla successiva richiesta di finanziamento.



