Hantavirus, la Regione Siciliana inidividua i laboratori per i test diagnostici

21/05/2026 15:30:00

L’assessorato regionale della Salute ha individuato i laboratori di riferimento in Sicilia per l’esecuzione dei test diagnostici destinati ad accertare l’eventuale presenza dell’Hantavirus tipo Andes. La decisione arriva in seguito a una disposizione del Ministero della Salute e riguarda, in via prioritaria, i soggetti sintomatici, con l’obiettivo di garantire una gestione clinica tempestiva e l’attivazione delle necessarie misure di prevenzione.

Caruso: «Pronta risposta alla richiesta del Ministero»

«Abbiamo dato immediatamente seguito alla richiesta del Ministero – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso – individuando le idonee strutture sanitarie pubbliche sul territorio regionale in grado di svolgere, se ce ne fosse bisogno, questo delicato compito».

L’assessore ha sottolineato come il sistema sanitario siciliano sia già pronto a intervenire qualora si rendesse necessario verificare la presenza del virus e gestire eventuali casi di infezione attraverso tutte le procedure previste.

I laboratori individuati in Sicilia

Per la Sicilia occidentale è stato designato il laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza epidemiologica e virologica del dipartimento Promise dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone, situato in via Vespro 133 a Palermo.

Per la Sicilia orientale, invece, il riferimento sarà il laboratorio di virologia clinica dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco, nel presidio ospedaliero “G. Rodolico” di via Santa Sofia 78 a Catania.

Obiettivo: prevenzione e monitoraggio

L’iniziativa rientra nelle attività di sorveglianza epidemiologica richieste a livello nazionale per monitorare eventuali casi sospetti di Hantavirus Andes, un virus raro ma potenzialmente pericoloso, trasmesso principalmente attraverso roditori infetti. La Regione punta così a garantire una rete diagnostica pronta ed efficiente su tutto il territorio siciliano.



