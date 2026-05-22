"Da dodici anni vivo a Marsala, resta un luogo in cui vale la pena credere"

22/05/2026 19:13:00

Gentile Redazione di TP24,

dopo quasi dodici anni trascorsi a Marsala, offro queste riflessioni sulle prossime elezioni amministrative come emigrante e cittadino riconoscente della città che ormai considero casa. La vita politica e civile di Marsala mi è apparsa tanto affascinante quanto istruttiva.

Il malcontento per l’economia locale, i servizi pubblici e il potenziale inespresso della città domina sempre più il dibattito pubblico con l’avvicinarsi delle elezioni. Ciò che colpisce maggiormente, tuttavia, non è soltanto la frustrazione, ma una diffusa rassegnazione. In tutti gli ambienti sociali ed economici, molti sembrano convinti che, indipendentemente da chi vinca, poco cambierà in modo sostanziale.

Parte di questa percezione deriva dalla struttura stessa del sistema politico locale. Il fattore decisivo nelle elezioni comunali appare meno legato alle qualità individuali di un candidato sindaco che alla coalizione di liste che lo sostiene. Il vero potere politico risiede nelle sale di Palazzo VII Aprile e nelle reti elettorali che lo sostengono.

Anche la composizione del consiglio comunale appare sorprendentemente stabile da un ciclo elettorale all’altro. Figure familiari vengono regolarmente rielette, ex consiglieri tornano dopo brevi assenze e nuovi candidati emergono attraverso reti politiche o familiari consolidate. Tuttavia, quando il malcontento pubblico rimane elevato, gli elettori iniziano naturalmente a chiedersi se esista una reale forma di responsabilità.

Le critiche al consiglio vengono spesso respinte come frutto di una scarsa comprensione delle complessità dell’amministrazione pubblica. L’amministrazione pubblica è difficile e ai consiglieri va riconosciuto il lavoro svolto. Tuttavia, la responsabilità non può essere selettiva. Se gli eletti intendono rivendicare i risultati ottenuti, devono essere disposti anche a condividere la responsabilità di ciò che è peggiorato o non è migliorato durante il loro mandato; altrimenti diventa difficile comprendere su quali basi chiedano un nuovo mandato.

A complicare questa questione di responsabilità, i rapporti personali svolgono un ruolo centrale nella vita civica e politica. Il sindaco finisce spesso per assorbire da solo il malcontento pubblico per problemi che hanno origine in un sistema molto più ampio. Non vi è nulla di sbagliato nell’aiutare gli altri a orientarsi in una burocrazia inefficiente, né nel sostenere candidati che si conoscono e di cui ci si fida. La politica democratica implica inevitabilmente reti di lealtà, familiarità e reciprocità.

Il problema nasce quando le reti personali sostituiscono istituzioni efficienti, scoraggiando nel tempo la modernizzazione della pubblica amministrazione. L’inefficienza burocratica cessa allora di essere un semplice inconveniente: rallenta l’economia, esclude chi non dispone di reti influenti e perpetua un sistema in cui l’accesso ai servizi dipende più dalle relazioni personali che dall’efficienza delle istituzioni.

Ogni amministrazione produce progetti, iniziative e promesse ambiziose volte a rendere Marsala più moderna, efficiente e competitiva. Vengono spesi fondi pubblici, creati posti di lavoro e annunciati nuovi piani. Eppure il malcontento pubblico rimane elevato, poiché molti cittadini faticano a percepire miglioramenti sostanziali nella vita quotidiana, nelle infrastrutture o nei servizi comunali.

Le controversie politiche e le indagini in corso in Sicilia hanno rafforzato la percezione pubblica di clientelismo e opportunismo politico. Pur talvolta esagerando la realtà, tali percezioni non dovrebbero essere liquidate. Esse riflettono una frustrazione più profonda verso una cultura politica che da generazioni fatica a creare abbastanza opportunità da rallentare la lunga diaspora siciliana.

Rimango profondamente ottimista su Marsala. Guardo con interesse alle prossime elezioni e spero sinceramente che chiunque prevalga governi con successo e preservi i progetti validi avviati dalle amministrazioni precedenti, invece di abbandonarli per rivalità politiche.

Quando le conversazioni con amici inevitabilmente si trasformano in elenchi di lamentele sulla vita in Sicilia o in Italia in generale, mi viene spesso chiesto perché abbia scelto di stabilirmi a Marsala invece di rimanere in California. Non saprei spiegarlo del tutto: in fondo, è accaduto quasi naturalmente. Pur avendo occasionali momenti di dubbio, non c’è altro luogo in cui vorrei vivere.

Parte della risposta è che le realtà politiche e sociali degli Stati Uniti mi sembrano più preoccupanti di quanto abbia osservato qui. Più importante ancora, Marsala conserva qualcosa che molte società benestanti hanno perduto: un tessuto sociale profondamente umano. Pur sotto pressione, rimane radicato nella famiglia, nella comunità e nella vita condivisa più che nell’isolamento. Marsala resta un luogo in cui vale la pena credere. Ed è proprio per questo che i suoi cittadini dovrebbero continuare a pretendere di più da chi li governa.

Markus Crouse



