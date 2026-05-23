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Se ne sono andati

Se ne sono andati
23/05/2026 19:07:00

Addio ad Adelchi Bettio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/addio-ad-adelchi-bettio-450.jpg

Si è spento questa mattina all’età di 72 anni Adelchi Bettio

 

Architetto scenografo, formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, è stato soprattutto un importante allestitore. Con la sua azienda “Stand Italiana”, storicamente situata lungo la statale tra Xitta e Paceco, ha raggiunto un notevole successo, diventando una delle realtà più strutturate del Sud Italia nel settore degli allestimenti.

 

Numerosi i lavori realizzati nel corso degli anni, a partire dalla storica collaborazione con la Fiera del Mediterraneo nei periodi più prestigiosi della manifestazione.

 

Originario di Vigevano, era arrivato giovanissimo a Trapani, città alla quale è rimasto profondamente legato e dove ha dedicato gran parte della sua vita alla produzione di spettacoli e all’organizzazione di eventi. Da alcuni anni era tornato nella sua città natale in Lombardia e aveva lasciato il settore standistico da oltre un decennio.

 

Lascia il figlio Tancredi e la figlia Luna.

 

***

 

Le condoglianze ai familiari e all'amico Tancredi,  da parte del nostro gruppo editoriale, dello staff tecnico e della redazione.

 

I funerali, espletate le formalità di rito, si svolgeranno all’inizio della prossima settimana a Vigevano.


Se ne sono andati | 2026-05-21 12:45:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/marsala-addio-a-giuseppe-italia-250.jpg

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