Addio ad Adelchi Bettio

23/05/2026 19:07:00

Si è spento questa mattina all’età di 72 anni Adelchi Bettio.

Architetto scenografo, formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, è stato soprattutto un importante allestitore. Con la sua azienda “Stand Italiana”, storicamente situata lungo la statale tra Xitta e Paceco, ha raggiunto un notevole successo, diventando una delle realtà più strutturate del Sud Italia nel settore degli allestimenti.

Numerosi i lavori realizzati nel corso degli anni, a partire dalla storica collaborazione con la Fiera del Mediterraneo nei periodi più prestigiosi della manifestazione.

Originario di Vigevano, era arrivato giovanissimo a Trapani, città alla quale è rimasto profondamente legato e dove ha dedicato gran parte della sua vita alla produzione di spettacoli e all’organizzazione di eventi. Da alcuni anni era tornato nella sua città natale in Lombardia e aveva lasciato il settore standistico da oltre un decennio.

Lascia il figlio Tancredi e la figlia Luna.

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Le condoglianze ai familiari e all'amico Tancredi, da parte del nostro gruppo editoriale, dello staff tecnico e della redazione.

I funerali, espletate le formalità di rito, si svolgeranno all’inizio della prossima settimana a Vigevano.