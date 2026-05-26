Protezione Civile, dalla Regione 20 milioni per rafforzare la Colonna mobile

26/05/2026 13:00:00

La Regione Siciliana investe 20 milioni di euro per potenziare il sistema regionale di Protezione civile e rafforzare la capacità di risposta immediata in caso di emergenze e calamità. La prima parte delle nuove dotazioni è stata consegnata nella sede di San Giovanni La Punta e sarà destinata alla Colonna mobile regionale (Comores), la struttura operativa che interviene per prima durante le situazioni di crisi.

L’investimento, finanziato con fondi del Pr Fesr 2021/2027, punta a migliorare l’efficienza operativa del sistema regionale su tutto il territorio siciliano attraverso nuovi mezzi, attrezzature e dispositivi destinati a operatori, volontari e vigili del fuoco.

Schifani: “Rafforziamo la capacità di risposta immediata”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza del potenziamento della Protezione civile regionale.

«Stiamo dotando la nostra Protezione civile dei mezzi necessari per rafforzarne la capacità di risposta immediata nel caso di emergenze, non soltanto sul territorio regionale», ha dichiarato Schifani, evidenziando l’efficienza dimostrata negli ultimi anni dal sistema siciliano grazie all’impegno di operatori e volontari impegnati nell’assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Secondo il governatore, il rafforzamento delle dotazioni e l’addestramento rappresentano strumenti fondamentali sia per la prevenzione sia per gli interventi di emergenza.

I mezzi e le nuove attrezzature

La fornitura sarà suddivisa in tre lotti e comprenderà mezzi e strumenti destinati a diverse attività operative e logistiche.

Tra le principali dotazioni previste figurano:

4 motopompe idrovore;

moduli Usar per ricerca e logistica;

4 cucine da campo capaci di produrre 250 pasti all’ora;

5 moduli per campi di accoglienza da 250 posti ciascuno;

42 pick-up con idrovora e modulo antincendio boschivo;

10 pick-up Aib destinati ai vigili del fuoco;

11 pick-up per unità cinofile;

10 automezzi operativi per il dipartimento regionale;

2 pulmini da 9 posti;

4 autobotti-pompa 4x4 da 4 mila litri;

semirimorchi, carrelli elevatori e un mezzo dedicato alle telecomunicazioni;

kit di protezione individuale per migliaia di operatori e volontari.

Cocina: “Sicilia tra le regioni più avanzate”

Il direttore generale del dipartimento regionale di Protezione civile, Salvo Cocina, ha spiegato che il cronoprogramma prevede il completamento dell’intera fornitura entro la fine del 2026. Le nuove attrezzature saranno assegnate agli operatori del sistema regionale di Protezione civile, alle organizzazioni di volontariato, ai vigili del fuoco e ai tecnici del dipartimento. «Questo massiccio piano di investimenti rappresenta un ulteriore passaggio per trasformare la Sicilia in una delle Regioni più avanzate in questo settore», ha affermato Cocina.



