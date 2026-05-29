29 Maggio: il malore di Sinner, un drone russo sulla Romania, bombe di Israele sul Libano

29/05/2026 07:07:00

• A un passo dalla vittoria Sinner si è sentito male e ha perso contro Juan Manuel Cerundolo e perciò è stato eliminato dal Roland Garros. Non si reggeva in piedi ma non ha voluto dare la colpa al caldo

• A Parigi avanzano Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Bene anche Bolelli e Vavassori nel doppio maschile ed Errani-Vavassori nel doppio misto. Oggi c’è Djoković

• Alle tre di questa mattina un drone presumibilmente russo s’è schiantato contro un palazzo in Romania. Due le persone lievemente ferite dall’incendio che ha provocato

• In Ucraina è stato ucciso il contractor italiano Alex Pineschi. Aveva 42 anni e aveva combattuto anche in Iraq, Siria e Kurdistan

• Iran e Usa avrebbero raggiunto un accordo ma Trump s’è preso un paio di giorni per valutarlo



• Israele continua a bombardare il Libano e punta a controllare il 70 per cento della striscia di Gaza

• Israele e Russia sono entrati nella lista nera dell’Onu dei Paesi responsabili di violenza sessuale in zona di guerra

• Negli Usa cresce l’inflazione e cala la crescita. Il rapporto deficit/Pil è al 7 per cento. A salvare l’economia è l’Ai, ma ora Warsh dovrà decidere cosa fare con i tassi

• Un razzo di Blue Origin è esploso prima del lancio. Si è trasformato in un’enorme palla di fuoco. Per fortuna non ci sono feriti

• Raffaele Fitto ha invitato gli Stati membri dell’Ue a usare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica. L’apertura di Bruxelles però non consente di finanziare il taglio delle accise

• Trovato il tesoro di Messina Denaro. L’antimafia ha sequestrato beni per 200 milioni nascosti in tre continenti. Meloni fa sapere che i soldi saranno destinati a potenziare la sicurezza nelle stazioni

• Michela Brambilla è indagata per false fatturazioni. Secondo l’accusa avrebbe preso più di un milione e mezzo di euro tramite un meccanismo di sponsorizzazioni

• Belén Rodríguez è stata denunciata per omissione di soccorso. La showgirl avrebbe causato due incidenti nel giro di pochi minuti

• Aurelio De Laurentiis è indagato per abuso edilizio. Al centro dell’inchiesta l’area ristoro allo stadio Maradona

• Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. A giorni l’ex tecnico del Milan firmerà un contratto biennale

• Più di 6 italiani su 10 faticano ad arrivare a fine mese. Lo dice il rapporto Eurispes

• La cassa collegata ai Pos funziona. Negli ultimi quattro mesi sono stati trasmessi al fisco 115 milioni di scontrini in più per un imponibile di 5,3 miliardi di euro

• Revolut ha superato i cinque milioni di clienti italiani. Entro l’anno potrebbe diventare la terza banca del Paese

• Anthropic ora vale 965 miliardi e supera la rivale OpenAi. L’azienda degli Amodei aprirà anche una sede a Milano

• Sallusti è il nuovo direttore di Libero. Sechi è stato licenziato. Intanto la Sae di Alberto Leonardis ha completato l’acquisizione della Stampa

• La Nasa vuole creare una base permanente sulla Luna entro il 2032. Gli astronauti abiteranno in un modulo italiano

• Svolta storica per gli scout italiani. L’Agesci apre alle guide Lgbtqia+

• Nella Repubblica democratica del Congo l’ebola finora ha ucciso 238 persone. E i casi sospetti sono 1.077

• Nella stazione svizzera di Winterthur un uomo ha accoltellato tre persone al grido di «Allah Akbar». È stato arrestato

• Nicola Zingaretti sta organizzando una sagra di paese davanti all’europarlamento per celebrare il 2 giugno. Tra salsicce, taralli e ’nduja i deputati leggeranno la costituzione

• È stato chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice di 67 anni che due anni fa travolse e uccise col suv un senzatetto che le aveva rubato la borsetta

• La procura di Pavia ha chiesto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio

• Il francese Paul Magnier ha vinto la 18esima tappa del Giro. La maglia rosa è sempre di Jonas Vingegaard

• Sono morti l’attore americano Charles Cioffi (90 anni) e il dirigente musicale ed esecutore testamentario di Michael Jackson John McClain (71)



Titoli

Corriere della sera: Fondi per l’energia, / ecco il piano europeo / No delle Regioni Ue

la Repubblica: Fondi Ue per l’energia / le Regioni: sono nostri

La Stampa: Aiuti per l’energia, l’offerta Ue

Il Sole 24 Ore: Il Pil americano cresce meno delle attese / Corre l’export italiano negli Usa: +12,1%

Il Messaggero: Fondi di coesione per il caro energia

Il Giornale: Islam radicale in Italia / Meloni: «Rischio reale» / Ora l’Emilia è un caso

Avvenire: Destino: «Ignoto»

Qn: Energia, l’Europa reagisce / «Usiamo i fondi d i coesione»

Il Fatto: Avevano scherzato: tagli / al riarmo e no a Zelens’kyj

Leggo: C’è l’intesa, ma Trump prende tempo

Libero: I compagni preparano / un siluro per la Schlein

La Verità: Gli scout cattolici avranno capi gay

Il Mattino: Vado al Max

il manifesto: Pianeta / Libano

il Quotidiano del Sud: Raid su Beirut e Gaza / Trump al bivio finale

Domani: C’è l’accordo tra Stati Uniti e Iran / Ma Trump lascia il mondo in bilico



