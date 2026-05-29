Liberty Lines, dal 1° Giugno gli orari estivi da Trapani e Marsala per Pantelleria e le Egadi 

29/05/2026 12:25:00

Dal primo giugno cambiano gli orari dei collegamenti Liberty Lines per le isole. Entra in vigore la programmazione estiva, valida fino al 30 settembre, con più corse e maggiore capacità di trasporto verso Pantelleria, le Egadi e le altre isole minori della Sicilia.

Per il territorio trapanese la novità riguarda soprattutto le tratte da e per Pantelleria, Favignana, Levanzo e Marettimo, con l’obiettivo di rispondere all’aumento della domanda legata alla stagione turistica, senza dimenticare residenti e lavoratori che usano gli aliscafi tutto l’anno.

Pantelleria, i collegamenti con Trapani

Dal 1° giugno il collegamento Pantelleria-Trapani avrà un tempo di percorrenza di circa 2 ore e 30 minuti. Le partenze indicate sono alle 13:30 e alle 16:30.

Come sempre, gli orari possono essere soggetti a variazioni in base alle condizioni meteo marine e alle esigenze operative.

Egadi, più corse tra Trapani, Marsala e le isole

Per le Egadi sono previsti collegamenti frequenti tra Trapani, Favignana, Levanzo e Marettimo. Sono inoltre confermate le tratte da e per Marsala, in particolare verso Favignana, Levanzo e Marettimo.

Da Marsala sono previste partenze per Favignana alle 7:10, 9:15, 13:50, 16:30 e 19:20. Per Marettimo le partenze indicate sono alle 9:15 e alle 16:30. Per Levanzo è indicata la partenza delle 9:15.

Flotta rinnovata e più posti disponibili

Liberty Lines sottolinea che l’offerta estiva è sostenuta dagli investimenti effettuati negli ultimi anni sul rinnovo della flotta. La compagnia ha messo in linea nove unità navali ibride ad alta velocità, capaci di trasportare oltre 250 passeggeri ciascuna.

Secondo l’azienda, questo ha consentito di aumentare del 26% la capacità di trasporto rispetto ai mezzi precedenti. Nel 2026 Liberty Lines dichiara inoltre un tasso di puntualità superiore al 96% e una regolarità del servizio che, nella prima parte dell’anno, ha raggiunto il 98,4%.

Dove consultare gli orari aggiornati

Tutti gli orari aggiornati sono disponibili sul sito di Liberty Lines, nella sezione “Orari e tariffe”, oppure presso le biglietterie della compagnia. Il consiglio, soprattutto in estate, è quello di verificare sempre la corsa prima della partenza: le isole sono bellissime, il mare pure, ma ogni tanto decide lui.



