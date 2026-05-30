San Vito Lo Capo, il ragazzino che a undici anni ha tentato di accoltellare il prof

30/05/2026 06:00:00

Ha 11 anni, frequenta la prima media, e ieri mattina è entrato in classe con due coltelli di piccole dimensioni. Poi ha cercato di colpire il suo professore di tecnologia, davanti ai compagni. Non solo: avrebbe indossato un casco integrale per non farsi riconoscere e avrebbe trasmesso la scena in diretta su un gruppo Telegram, con frasi inneggianti alle stragi studentesche negli Stati Uniti.

È successo a San Vito Lo Capo, nella scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”, che fa parte dell’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice - E. Fermi” di Custonaci e San Vito Lo Capo.

Il professore sta bene. Ha riportato solo lievi graffi alla mano e non ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari. Ma la vicenda resta gravissima, per il gesto in sé e per tutto ciò che lo accompagna: l’età del protagonista, i coltelli portati a scuola, il casco, il cellulare acceso, la diretta social.

L’aggressione in classe

Secondo le prime ricostruzioni, l’alunno avrebbe tentato più volte di colpire il docente. Il professore, mantenendo il sangue freddo, è riuscito a fermarlo e a disarmarlo, evitando conseguenze ben più gravi e ferendosi ad una mano.

In aula c’erano gli altri studenti della classe. All’inizio, a quanto pare, molti non avrebbero capito cosa stesse accadendo. Poi la paura. Alcuni ragazzi sono rimasti sotto shock, qualcuno avrebbe anche accusato un malore.

Il docente preso di mira è l’insegnante di tecnologia della stessa classe frequentata dal ragazzino.

Il casco e la diretta su Telegram

Sono i particolari emersi nelle ore successive a rendere ancora più inquietante il caso. Il ragazzino avrebbe agito con un casco integrale, probabilmente per non farsi riconoscere. E avrebbe usato il cellulare non solo per riprendere la scena, ma anche per trasmetterla in diretta su un gruppo Telegram.

Un elemento che sposta la vicenda oltre il confine della semplice aggressione scolastica. Qui c’è il gesto violento, ma c’è anche la sua esposizione, la volontà di mostrarlo, forse di condividerlo con altri. Una violenza che cerca pubblico, come se la realtà dovesse diventare subito contenuto.

Il possibile movente

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di una reazione legata a un brutto voto. A scuola si parla della rabbia del ragazzino per un 4 preso durante un’interrogazione. Una rabbia che sarebbe stata covata per alcuni giorni, fino al gesto di ieri.

È una ricostruzione ancora da verificare, ma che gli investigatori stanno prendendo in considerazione. Il ragazzo, secondo quanto si apprende, non avrebbe mai mostrato in precedenza una particolare attitudine alla violenza. Arriverebbe però da un contesto familiare problematico, con i suoi genitori che si sono separati da poco.

Sono tutti elementi delicati, da maneggiare con prudenza. Soprattutto perché al centro della vicenda c’è un minore di appena 11 anni.

Le indagini

Sul caso lavorano i Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo e della Compagnia di Alcamo. Gli accertamenti sono seguiti dalla Procura per i Minorenni di Palermo.

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione, verificando la provenienza dei coltelli e acquisendo il materiale video. Un punto centrale riguarda proprio la diretta social: bisognerà capire dove sia stata trasmessa, chi l’abbia vista e se il gesto sia stato in qualche modo preparato o condiviso prima.

La presenza del casco, dei due coltelli e del telefono pronto a riprendere sono elementi che fanno pensare a una certa preparazione. Ma ogni valutazione, in questa fase, spetta agli inquirenti.

Poche ore prima dell'aggressione, sul profilo TikTok attribuito al ragazzino sarebbe comparso un messaggio inquietante in inglese: "Don't blame me for what I will do in 4 hrs" ("Non incolpatemi per quello che farò tra quattro ore"). Il contenuto è ora al vaglio degli investigatori, che dovranno accertarne autenticità, provenienza e collegamenti con quanto accaduto successivamente a scuola.

Un bambino non imputabile, ma non invisibile

A 11 anni un minore non è imputabile penalmente. In Italia la responsabilità penale scatta dai 14 anni, quando il giudice accerta anche la capacità di intendere e di volere.

Questo però non significa che non possa esserci un intervento delle istituzioni. Nei casi più delicati possono essere attivati percorsi di tutela, sostegno, controllo e presa in carico da parte dei servizi sociali e dell’autorità minorile.

Perché qui non c’è solo un professore aggredito. C’è una classe traumatizzata. C’è una scuola ferita. E c’è un bambino che, a 11 anni, arriva in aula con due coltelli, un casco e un cellulare acceso.

La scuola sotto shock

La comunità scolastica è rimasta profondamente scossa. San Vito Lo Capo è un paese piccolo, dove una vicenda del genere corre velocemente tra famiglie, docenti e studenti.

Il professore, fortunatamente, sta bene. Ma la domanda resta pesante: come si arriva, in prima media, a trasformare un conflitto scolastico, forse un brutto voto, in un’aggressione armata ripresa in diretta?

È la domanda che ora attraversa non solo San Vito Lo Capo, ma tutto il mondo della scuola. Perché le aule dovrebbero essere luoghi di crescita, non scenari da filmare mentre si prova a colpire un insegnante.

Le reazioni dei sindacati

Sulla vicenda sono intervenuti anche la Cisl Palermo Trapani e la Cisl Scuola Palermo Trapani. La segretaria generale Federica Badami e il segretario generale Vito Cassata parlano di “episodio davvero grave” e di un segnale del “disagio giovanile acuto” e di una “emergenza educativa” che non possono essere scaricati solo sul personale scolastico.

I sindacalisti esprimono solidarietà al docente e alla comunità scolastica e chiedono un’alleanza concreta tra istituzioni e famiglie. Servono, dicono, interventi strutturali e presidi di supporto per le fragilità dei ragazzi.

Parole che fotografano bene il punto. La scuola non può essere lasciata sola. Ma nemmeno si può liquidare tutto come una bravata finita male. Perché portare due coltelli in classe, indossare un casco e trasmettere tutto sui social non è una bravata. È un allarme. E va ascoltato prima che diventi, la prossima volta, qualcosa di irreparabile.

Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia, invita a non fermarsi alla cronaca e a non cedere alla tentazione di risposte esclusivamente repressive. «Quanto accaduto a San Vito Lo Capo non è solo un fatto che lascia sgomenti, ma il sintomo di un degrado e di un disagio sociale profondi che la scuola affronta ogni giorno in solitudine», afferma il sindacalista. Secondo Rizza, docenti e personale scolastico sono lasciati in prima linea a fronteggiare fenomeni sempre più complessi senza adeguati strumenti, tra carenze di organico, assenza di figure specialistiche e strutture spesso inadeguate. Per questo la Flc Cgil chiede un piano straordinario di investimenti destinato alla scuola, con più risorse per il supporto psicologico e pedagogico, per la sicurezza degli edifici e per il rafforzamento del personale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, che ha definito l'accaduto «un episodio che lascia davvero sgomenti». Galvagno ha richiamato l'attenzione sul ruolo dei social network nella diffusione di modelli violenti tra i più giovani, sottolineando come l'utilizzo indiscriminato delle piattaforme digitali possa influenzare ragazzi che non hanno ancora piena consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. «Bisogna lavorare, e tanto, per fermare questa deriva prima che diventi inesorabile», ha dichiarato, ricordando anche la recente legge regionale che limita l'uso degli smartphone tra i bambini, pur riconoscendo che da sola non può rappresentare la soluzione al problema.



