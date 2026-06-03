Buongiorno24 del 3 Giugno 2026

03/06/2026 09:08:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con l'incidente che continua a far discutere a Mazara del Vallo. Emergono nuovi particolari sullo schianto che ha coinvolto uno scuolabus con a bordo nove bambini. Alla guida dell'auto che ha provocato l'incidente ci sarebbe stato un uomo risultato positivo all'alcoltest, senza patente e senza assicurazione. Intanto tutta la città si stringe attorno ai piccoli feriti e all'assistente che, secondo le testimonianze delle famiglie, ha contribuito a mettere in salvo i bambini rimasti intrappolati nel mezzo ribaltato.

Restiamo in provincia con il caso che sta scuotendo San Vito Lo Capo. Proseguono le indagini sul dodicenne che ha tentato di accoltellare un professore all'interno della scuola. Emergono nuovi elementi dalle chat e dai dispositivi sequestrati dagli investigatori, mentre continua il dibattito sul rapporto tra minori, social network e contenuti estremisti.

Da Marsala arrivano sviluppi inquietanti sulle aggressioni ai lavoratori stranieri nelle campagne. Dopo il pestaggio del giovane migrante che stava andando al lavoro in bicicletta, gli investigatori valutano l'ipotesi che dietro diversi episodi denunciati negli ultimi mesi possa esserci un unico gruppo di aggressori. Una vicenda che pone interrogativi sulla sicurezza e sulla convivenza nel territorio.

Parleremo anche della preoccupazione che coinvolge Marsala per Matteo Lorito, il giovane studente universitario di 21 anni ricoverato in coma a Torino dopo un grave incidente stradale. Proseguono le indagini per rintracciare l'automobilista che si è allontanato senza prestare soccorso.

Ci spostiamo poi a Tre Fontane, dove l'incendio che ha distrutto il Monnalisa Beach continua a suscitare emozione e interrogativi. Le immagini delle operazioni di spegnimento raccontano la complessità dell'intervento che ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Parleremo inoltre di infrastrutture e trasporti. Da un lato l'aeroporto di Trapani-Birgi registra il miglior mese di maggio della sua storia e si prepara ad accogliere il nuovo collegamento Ita Airways con Roma. Dall'altro, torna l'emergenza a Pizzolungo, dove una nuova voragine si è aperta sulla provinciale 20, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza della viabilità costiera.

Infine uno sguardo alla sanità siciliana, con la cronica carenza di medici nei pronto soccorso dell'Isola, e alle nuove guardie mediche turistiche che si preparano ad affrontare la stagione estiva.

Questi e altri approfondimenti nella puntata di oggi di Buongiorno24, la rassegna quotidiana di Tp24 per sapere e capire ciò che accade in provincia di Trapani e in Sicilia. In diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.



