Marsala al buio: ieri blackout anche in centro storico. In Sicilia il caldo manda in tilt i cavi

24/07/2026 08:50:00

Marsala vive giorni difficili sul fronte dell’energia elettrica. Da diverse zone della città arrivano segnalazioni di interruzioni improvvise della corrente, con disagi che si ripetono soprattutto nelle ore di maggiore consumo.

Il problema non sembra essere circoscritto a un singolo quartiere: i blackout stanno interessando più aree del territorio e stanno alimentando la preoccupazione tra cittadini e attività commerciali.

Ieri sera il centro storico di Marsala è rimasto al buio

L’episodio più evidente si è verificato ieri sera, quando anche il centro storico è stato coinvolto dal blackout. Vie, piazze e aree frequentate da residenti e turisti sono rimaste senza illuminazione proprio nel momento di maggiore movimento.

Una situazione particolarmente evidente considerando il periodo estivo, con la città piena di persone e numerose attività aperte. Il buio improvviso ha creato disagi e riportato l’attenzione sul tema della tenuta della rete elettrica.

In Sicilia il caldo estremo mette sotto pressione i cavi

Dietro l’ondata di blackout che sta interessando la Sicilia ci sarebbe soprattutto il peso delle temperature eccezionali di queste settimane.

Il caldo intenso e prolungato non mette alla prova soltanto le persone, ma anche le infrastrutture. I cavi elettrici interrati, sottoposti a condizioni termiche molto più difficili del normale, possono andare incontro a surriscaldamenti e guasti.

La situazione viene aggravata dalla siccità: un terreno più secco disperde meno efficacemente il calore prodotto dagli impianti, aumentando lo stress sulla rete.

Consumi elevati e rete sotto stress

Alle alte temperature si aggiunge il forte aumento della domanda di energia. L’utilizzo continuo dei climatizzatori, soprattutto durante le notti molto calde, mantiene gli impianti sotto pressione senza consentire adeguati tempi di recupero.

Quando più guasti si verificano contemporaneamente, anche la possibilità di trasferire il carico su altre linee può diventare insufficiente, provocando interruzioni più lunghe.

E-Distribuzione: «Situazione straordinaria»

E-Distribuzione ha spiegato che l’attuale fase è legata a condizioni eccezionali, con temperature che hanno raggiunto livelli estremi e con una rete sottoposta a sollecitazioni fuori dall’ordinario.

Per affrontare l’emergenza sono state mobilitate squadre tecniche e rinforzi operativi, impegnati negli interventi di ripristino e nella gestione dei numerosi guasti registrati sul territorio regionale.



