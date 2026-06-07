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» Dalla Regione
07/06/2026 20:00:00

Borghi più belli d’Italia: Erice e Salemi i comuni del trapanese beneficiari dei fondi regionali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-06-2026/borghi-piu-belli-d-italia-erice-e-salemi-i-comuni-del-trapanese-beneficiari-dei-fondi-regionali-450.jpg

Erice e Salemi, unici centri della provincia di Trapani inseriti tra i “Borghi più belli d’Italia”, figurano tra i beneficiari dei 1,6 milioni di euro stanziati dalla Regione Siciliana per sostenere turismo, accoglienza e valorizzazione del territorio nei piccoli Comuni di pregio.

 

Le risorse sono state assegnate attraverso un decreto firmato dall'assessore regionale alle Autonomie locali Elisa Ingala, in attuazione di una misura prevista dalla legge di Stabilità 2026. Lo stanziamento complessivo ammonta a 1,6 milioni di euro, di cui 1,2 milioni destinati ai Comuni appartenenti all’associazione nazionale dei “Borghi più belli d’Italia” e 400 mila euro riservati ai centri che negli anni hanno conquistato il titolo di “Borgo dei Borghi”.

 

Secondo quanto spiegato dall’assessore Ingala, i contributi serviranno a finanziare o potenziare servizi di accoglienza, iniziative di promozione territoriale e interventi capaci di migliorare la qualità della vita nei piccoli centri e rafforzarne l’attrattività turistica.

La quota da 1,2 milioni sarà distribuita tra i venti Comuni siciliani inseriti nel circuito dei Borghi più belli d’Italia: metà delle risorse verrà assegnata in parti uguali, mentre l’altra metà sarà ripartita in base alla popolazione residente, con un tetto massimo di 80 mila euro per ciascun ente.

 

Tra i beneficiari figurano anche Erice e Salemi, gli unici due Comuni del Trapanese presenti nell’elenco regionale. Insieme a loro ricevono i contributi, Sutera in provincia di Caltanissetta; Castiglione di Sicilia in provincia di Catania; Agira, Calascibetta, Troina e Sperlinga, in provincia di Enna; Castelmola, Castroreale, Forza d'Agrò, Novara di Sicilia, San Marco d'Alunzio e Savoca, nel Messinese; Cefalù e Geraci Siculo nel Palermitano; Monterosso Almo in provincia di Ragusa; Buccheri, Ferla e Palazzolo Acreide nel Siracusano. 

 

Ulteriori 400 mila euro saranno invece suddivisi equamente tra Sambuca di Sicilia, Militello in Val di Catania, Montalbano Elicona, Gangi e Petralia Soprana, vincitori nelle passate edizioni del concorso nazionale “Borgo dei Borghi”.

 

 

 

 

 









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