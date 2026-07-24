Puffetta e le altre. Le imbarcazioni danneggiate dal ciclone che ricevono aiuti dalla Regione

24/07/2026 00:00:00

Arrivano i ristori della Regione Siciliana per le imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dal ciclone "Harry", che tra il 19 e il 21 gennaio 2026 provocò ingenti danni lungo le coste dell'Isola, mettendo in ginocchio decine di operatori del comparto.

Il Dipartimento regionale della Pesca mediterranea ha pubblicato l'elenco delle domande ammesse al contributo. Sono 131 le istanze ritenute finanziabili, per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro, destinati a coprire i danni subiti da imbarcazioni, attrezzature e impianti produttivi, sia in mare che a terra. Le risorse provengono dal bilancio della Regione Siciliana.

Tra le imbarcazioni che beneficeranno dei ristori c'è anche la "Puffetta", diventata uno dei simboli dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che investì la Sicilia nei giorni del ciclone. Insieme a lei, decine di pescherecci e aziende del settore potranno adesso contare su un sostegno economico per affrontare le spese di ripristino e riprendere l'attività.

«Il governo Schifani – dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Luca Sammartino – sostiene le aziende in difficoltà. Con quest'ultimo passaggio amministrativo si potrà procedere ai pagamenti, assicurando un aiuto concreto e importante alle imprese nel percorso di ripresa dopo il disastro causato dal ciclone».

Con la pubblicazione del decreto si apre infatti la fase dei pagamenti, che consentirà alle imprese ammesse di ricevere i contributi previsti.

L'elenco completo delle domande finanziate è disponibile qui, sul portale istituzionale della Regione Siciliana.



