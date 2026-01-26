Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
26/01/2026 18:00:00

Ciclone Harry: a Mazara danni per 6,7 milioni di euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/ciclone-harry-a-mazara-danni-per-6-7-milioni-di-euro-450.png

Articoli Correlati:

Il Comune di Mazara del Vallo ha completato e trasmesso alla Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione dei danni provocati dagli eventi meteorologici che, tra il 19 e il 21 gennaio 2026, hanno colpito duramente il territorio comunale.

 

Dalla relazione tecnica emerge un dato netto: la stima complessiva dei danni ammonta a circa 6 milioni e 700 mila euro. Le criticità maggiori si concentrano lungo la fascia costiera, ma gli effetti delle mareggiate e del maltempo hanno interessato anche servizi essenziali e infrastrutture strategiche, con ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’economia locale.

 

I danni segnalati riguardano in particolare l’illuminazione pubblica nei tratti litoranei, alcune infrastrutture portuali, la rete fognaria, le opere di difesa costiera e porzioni della viabilità sul fronte mare, tra cui marciapiedi, pista ciclabile e muretti. Nella ricognizione rientrano inoltre interventi necessari su edifici scolastici e verde pubblico, oltre alle conseguenze subite da attività produttive, lidi balneari e due porticcioli per la nautica da diporto.

“Siamo di fronte a eventi che hanno messo a dura prova Mazara e, in particolare, la nostra costa – dichiara il sindaco Salvatore Quinci –. Come Comune siamo intervenuti immediatamente per fronteggiare le situazioni più urgenti e, allo stesso tempo, abbiamo lavorato a una ricognizione precisa e documentata: era necessario fornire un quadro reale, senza approssimazioni”.

 

Nei giorni successivi alle mareggiate, l’Amministrazione comunale ha infatti attivato interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza delle aree più esposte, operando nell’ambito delle risorse ordinarie disponibili.

 

“Adesso – prosegue il sindaco – è fondamentale che quanto trasmesso venga valutato con la stessa rapidità anche a livello sovracomunale, perché l’entità dei danni non può essere affrontata solo con strumenti ordinari. I numeri descrivono un’emergenza reale, che richiede risposte adeguate”.

Il Comune di Mazara del Vallo seguirà passo dopo passo l’iter istituzionale avviato, mantenendo il raccordo con la Regione Siciliana e con gli enti competenti, con l’obiettivo di arrivare a interventi efficaci e strutturali, a tutela dei cittadini, delle imprese e del territorio.



Dai Comuni | 2026-01-26 18:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-01-2026/1769443319-0-ciclone-harry-a-mazara-danni-per-6-7-milioni-di-euro.png

Ciclone Harry: a Mazara danni per 6,7 milioni di euro

Il Comune di Mazara del Vallo ha completato e trasmesso alla Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione dei danni provocati dagli eventi meteorologici che, tra il 19 e il 21 gennaio 2026, hanno colpito duramente...







Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768897692-0-tenuta-gorghi-tondi-eletta-miglior-azienda-del-sud-italia-dalla-guida-bio-2026.jpg

Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...