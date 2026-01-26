Ciclone Harry: a Mazara danni per 6,7 milioni di euro
Articoli Correlati:
Il Comune di Mazara del Vallo ha completato e trasmesso alla Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione dei danni provocati dagli eventi meteorologici che, tra il 19 e il 21 gennaio 2026, hanno colpito duramente il territorio comunale.
Dalla relazione tecnica emerge un dato netto: la stima complessiva dei danni ammonta a circa 6 milioni e 700 mila euro. Le criticità maggiori si concentrano lungo la fascia costiera, ma gli effetti delle mareggiate e del maltempo hanno interessato anche servizi essenziali e infrastrutture strategiche, con ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’economia locale.
I danni segnalati riguardano in particolare l’illuminazione pubblica nei tratti litoranei, alcune infrastrutture portuali, la rete fognaria, le opere di difesa costiera e porzioni della viabilità sul fronte mare, tra cui marciapiedi, pista ciclabile e muretti. Nella ricognizione rientrano inoltre interventi necessari su edifici scolastici e verde pubblico, oltre alle conseguenze subite da attività produttive, lidi balneari e due porticcioli per la nautica da diporto.
“Siamo di fronte a eventi che hanno messo a dura prova Mazara e, in particolare, la nostra costa – dichiara il sindaco Salvatore Quinci –. Come Comune siamo intervenuti immediatamente per fronteggiare le situazioni più urgenti e, allo stesso tempo, abbiamo lavorato a una ricognizione precisa e documentata: era necessario fornire un quadro reale, senza approssimazioni”.
Nei giorni successivi alle mareggiate, l’Amministrazione comunale ha infatti attivato interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza delle aree più esposte, operando nell’ambito delle risorse ordinarie disponibili.
“Adesso – prosegue il sindaco – è fondamentale che quanto trasmesso venga valutato con la stessa rapidità anche a livello sovracomunale, perché l’entità dei danni non può essere affrontata solo con strumenti ordinari. I numeri descrivono un’emergenza reale, che richiede risposte adeguate”.
Il Comune di Mazara del Vallo seguirà passo dopo passo l’iter istituzionale avviato, mantenendo il raccordo con la Regione Siciliana e con gli enti competenti, con l’obiettivo di arrivare a interventi efficaci e strutturali, a tutela dei cittadini, delle imprese e del territorio.
Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...
Trovare risposte sanitarie affidabili senza doversi spostare dal proprio territorio non è sempre semplice. Chi vive ad Alcamo e nei comuni limitrofi conosce bene le difficoltà legate alle liste d’attesa, ai...
Calatafimi Segesta: la Giunta approva l’organizzazione della Festa del SS Crocifisso 2026
La Giunta Comunale di Calatafimi Segesta ha approvato la proposta dei Ceti per i solenni festeggiamenti in onore del SS Crocifisso, Patrono della città, dando atto di indirizzo agli uffici per gli atti...
Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...
Gli investimenti digitali sono diventati parte della vita quotidiana. Trading, criptovalute, piattaforme di crowdfunding, app bancarie. Tutto è a portata di clic. Ma insieme alle opportunità cresce anche il rischio....
Ciclone Harry: a Mazara danni per 6,7 milioni di euro
Il Comune di Mazara del Vallo ha completato e trasmesso alla Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione dei danni provocati dagli eventi meteorologici che, tra il 19 e il 21 gennaio 2026, hanno colpito duramente...
Tenuta Gorghi Tondi eletta “Miglior Azienda del Sud Italia”...
Tenuta Gorghi Tondi è lieta di annunciare un nuovo, prestigioso riconoscimento nel cuore della stagione enologica 2026: la nomina a “Miglior Azienda del Sud Italia” da parte della Guida Bio – Selezione...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste