Ciclone Harry: a Mazara danni per 6,7 milioni di euro

Il Comune di Mazara del Vallo ha completato e trasmesso alla Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione dei danni provocati dagli eventi meteorologici che, tra il 19 e il 21 gennaio 2026, hanno colpito duramente il territorio comunale.

Dalla relazione tecnica emerge un dato netto: la stima complessiva dei danni ammonta a circa 6 milioni e 700 mila euro. Le criticità maggiori si concentrano lungo la fascia costiera, ma gli effetti delle mareggiate e del maltempo hanno interessato anche servizi essenziali e infrastrutture strategiche, con ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’economia locale.

I danni segnalati riguardano in particolare l’illuminazione pubblica nei tratti litoranei, alcune infrastrutture portuali, la rete fognaria, le opere di difesa costiera e porzioni della viabilità sul fronte mare, tra cui marciapiedi, pista ciclabile e muretti. Nella ricognizione rientrano inoltre interventi necessari su edifici scolastici e verde pubblico, oltre alle conseguenze subite da attività produttive, lidi balneari e due porticcioli per la nautica da diporto.

“Siamo di fronte a eventi che hanno messo a dura prova Mazara e, in particolare, la nostra costa – dichiara il sindaco Salvatore Quinci –. Come Comune siamo intervenuti immediatamente per fronteggiare le situazioni più urgenti e, allo stesso tempo, abbiamo lavorato a una ricognizione precisa e documentata: era necessario fornire un quadro reale, senza approssimazioni”.

Nei giorni successivi alle mareggiate, l’Amministrazione comunale ha infatti attivato interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza delle aree più esposte, operando nell’ambito delle risorse ordinarie disponibili.

“Adesso – prosegue il sindaco – è fondamentale che quanto trasmesso venga valutato con la stessa rapidità anche a livello sovracomunale, perché l’entità dei danni non può essere affrontata solo con strumenti ordinari. I numeri descrivono un’emergenza reale, che richiede risposte adeguate”.

Il Comune di Mazara del Vallo seguirà passo dopo passo l’iter istituzionale avviato, mantenendo il raccordo con la Regione Siciliana e con gli enti competenti, con l’obiettivo di arrivare a interventi efficaci e strutturali, a tutela dei cittadini, delle imprese e del territorio.



