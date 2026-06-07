Lo scambio dei farmaci all'ospedale di Trapani e la sicurezza nelle strutture sanitarie

07/06/2026 07:00:00

Un episodio che riporta al centro dell'attenzione il delicato tema della sicurezza nelle strutture sanitarie. All'interno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, si sarebbe verificato uno scambio di farmaci che ha coinvolto un neonato della provincia di Trapani.

Secondo quanto emerso, il piccolo avrebbe ricevuto un medicinale destinato a un altro paziente ricoverato nello stesso reparto. Dopo la somministrazione, il bambino avrebbe manifestato uno stato di torpore prolungato che ha immediatamente allertato il personale sanitario, inducendo i medici ad approfondire le cause del quadro clinico.

Fortunatamente la situazione sarebbe rientrata nel giro di poche ore e il neonato non avrebbe riportato conseguenze permanenti. Il bambino è stato successivamente dimesso.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha avviato una verifica interna per ricostruire con precisione quanto accaduto. L'attività ispettiva coinvolge il sistema di gestione del rischio clinico e gli uffici preposti al controllo della qualità, con l'obiettivo di accertare eventuali criticità nelle procedure assistenziali e individuare possibili correttivi.

La famiglia del neonato avrebbe chiesto che venga fatta piena luce sull'accaduto. Al centro dell'attenzione non c'è soltanto l'eventuale errore umano, ma anche l'efficacia dei protocolli organizzativi che dovrebbero impedire episodi di questo tipo, soprattutto in reparti ad alta complessità assistenziale come quelli dedicati ai neonati prematuri e ai pazienti più fragili.

Le verifiche dovranno stabilire se si sia trattato di un episodio isolato oppure se vi siano aspetti procedurali da rafforzare per garantire livelli ancora più elevati di sicurezza.

Sanità, capacità di prevenire gli errori

La medicina moderna dispone di competenze e tecnologie di altissimo livello, ma la qualità dell'assistenza dipende anche dalla corretta applicazione dei protocolli, dalla formazione continua del personale, dai sistemi di controllo e dalla capacità di intercettare gli errori prima che producano conseguenze. La sicurezza del paziente rappresenta oggi uno degli indicatori più importanti per valutare l'efficienza di un ospedale: ogni episodio va accertato con trasparenza, trasformandolo in un'occasione di miglioramento per tutto il sistema sanitario.

Resta un dato difficilmente contestabile: quando a finire sotto osservazione è un reparto di Terapia Intensiva Neonatale, non si può liquidare tutto come una semplice disattenzione. In quei reparti sono ricoverati i pazienti più fragili in assoluto, bambini che non possono permettersi errori, neppure per pochi minuti. Se un farmaco destinato a un neonato arriva nelle vene di un altro, il problema non riguarda soltanto chi ha materialmente commesso l'errore, ma l'intera catena dei controlli che avrebbe dovuto impedirlo. I cittadini chiedono qualcosa di molto più semplice: la certezza che entrando in ospedale la sicurezza non sia affidata alla fortuna. Perché quando gli errori riguardano i più piccoli, non bastano le rassicurazioni. Servono responsabilità, trasparenza e la volontà di dire fino in fondo cosa è accaduto e perché.



