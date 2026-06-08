Buongiorno24 dell'8 Giugno 2026

08/06/2026 09:12:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare e capire i fatti più importanti della giornata.

Apriamo da Marsala, dove da una settimana migliaia di cittadini sono senz'acqua. Una rottura alla condotta principale, causata durante lavori di scavo, ha lasciato a secco interi quartieri del centro e della periferia. Famiglie, attività commerciali, ristoranti e strutture ricettive sono costretti a fare i conti con un'emergenza che si trascina ben oltre le 48 ore inizialmente previste per la riparazione. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo, quali sono le responsabilità e quando potrà tornare la normalità.

Restiamo in provincia di Trapani per una vicenda che ha scosso il mondo dell'imprenditoria siciliana. È morto Giuseppe Bianchi, storico protagonista del settore vitivinicolo marsalese e seconda generazione alla guida delle Cantine Bianchi. Ricordiamo la figura di un imprenditore che ha contribuito a portare il nome di Marsala e dei suoi vini ben oltre i confini dell'isola.

Parleremo poi dell'allarme lanciato dalle cooperative del vino siciliano. Secondo Confcooperative, fino al 50% delle cantine sociali potrebbe trovarsi in difficoltà a causa del calo dei consumi, delle eccedenze produttive e delle difficoltà del mercato. Una crisi che riguarda da vicino anche il territorio trapanese.

Ci occuperemo anche delle nuove ombre sulla sanità siciliana. Da un lato l'inchiesta sul Cefpas di Caltanissetta, dall'altro quella sull'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, con accuse che riguardano consulenze, incarichi e presunti favoritismi. Due vicende che stanno provocando forti conseguenze anche sul piano politico.

Torneremo inoltre sull'episodio avvenuto all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove un neonato avrebbe ricevuto per errore un farmaco destinato a un altro piccolo paziente. Il bambino sta bene ed è stato dimesso, ma sono in corso accertamenti interni e i genitori hanno presentato denuncia.

Da Alcamo arriva invece la notizia di una violenta lite tra due fratelli degenerata in una sparatoria e in un accoltellamento. Uno dei due uomini risulta ancora irreperibile mentre proseguono le indagini dei carabinieri.

Parleremo anche del naufragio avvenuto nel Mediterraneo centrale, tra Libia e Malta, dove almeno dieci migranti hanno perso la vita dopo il ribaltamento di un'imbarcazione partita dalle coste nordafricane.

Infine le buone notizie: i volontari di Trapani Apnea hanno ripulito i fondali delle Mura di Tramontana recuperando ben 456 chili di rifiuti dal mare, mentre da Gela arriva la storia di una maestra che ha raggiunto un suo alunno ricoverato a Rimini per stargli vicino durante un delicato intervento chirurgico.

Questi e altri temi nella puntata di oggi di Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101. Come ogni mattina, il nostro obiettivo è uno solo: sapere e capire.







