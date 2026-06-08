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» Dalla Regione
08/06/2026 11:00:00

Incendi, sei milioni per la protezione delle riserve regionali 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780908036-0-incendi-sei-milioni-per-la-protezione-delle-riserve-regionali.jpg

Quasi sei milioni di euro dall’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente per il potenziamento delle attività di prevenzione e sorveglianza antincendio nelle aree protette della Regione Siciliana. Si tratta di fondi che si sono resi disponibili, dopo il via libera della giunta regionale di ieri, grazie a una riprogrammazione della spesa dei fondi europei del Poc Sicilia 2014-2020.

 

«L’avvio della campagna antincendio anche quest'anno in anticipo rispetto ai termini ordinari - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani -, così come la collaborazione istituzionale con i vigili del fuoco, resa ancora più efficace dalla convenzione sottoscritta a fine maggio, testimoniano la volontà di farci trovare pronti per una stagione che, anche a causa dei cambiamenti climatici, presenta rischi sempre maggiori. Dalla prevenzione alla lotta attiva contro i roghi, l’attenzione del governo regionale è sempre molto alta. Continueremo a investire risorse, competenze e mezzi per proteggere i cittadini, le aree boschive e l’intero patrimonio naturale della Sicilia».

 

Le somme, nello specifico, saranno utilizzate dal dipartimento dell’Ambiente per acquistare automezzi dotati di tutte le più moderne tecnologie antincendio (come rilevatori di fumo e sistemi di monitoraggio video) che saranno consegnati agli enti gestori delle riserve e impiegati all’interno delle aree protette.

Inoltre, circa 700 mila euro saranno destinati ad azioni contro il dissesto idrogeologico per il completamento di interventi in corso a tutela dei territori a rischio.

 

«Questo nuovo investimento, reso possibile grazie all’attenzione che mettiamo nel controllo della spesa dei fondi europei - dice l’assessore Giusi Savarino - conferma la visione globale di questo governo regionale in tema di protezione del territorio siciliano dagli incendi e dal dissesto idrogeologico. Si tratta di due priorità fondamentali per questo governo. La salvaguardia della nostra Isola richiede una strategia integrata e interventi costanti, oltre a un necessario tempismo, che abbiamo dimostrato con l’inizio della campagna antincendio in anticipo. Ma la sicurezza dipende anche da ciascuno di noi e la prevenzione fa la differenza».

 

Con l'approvazione di un'altra proposta di delibera, la giunta ha consentito la riprogrammazione anche di 2,7 milioni di euro di fondi del Poc Sicilia 2014-2020 del dipartimento regionale della Protezione civile: sono stati destinati al finanziamento di 19 interventi della graduatoria "Restore", già a valere su fondi Fesr 2021-2027, per la messa in sicurezza e l'aumento della resilienza dei territori a rischio o colpiti da eventi calamitosi.









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