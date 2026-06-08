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Politica
08/06/2026 00:00:00

Paceco, ratti tra i rifiuti abbandonati. Presentata interrogazione in consiglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-06-2026/paceco-ratti-tra-i-rifiuti-abbandonati-presentata-interrogazione-in-consiglio-450.jpg

A Paceco cresce la preoccupazione per la situazione igienico-sanitaria in diverse aree del territorio comunale, dove si segnala una presenza sempre più diffusa di topi e ratti, legata anche all’abbandono dei rifiuti. Il consigliere comunale Salvatore Ricciardi ha presentato un’interrogazione consiliare con richiesta di risposta scritta e orale, portando all’attenzione dell’amministrazione il problema e sollecitando interventi urgenti.

 

Secondo quanto riportato nell’atto, numerose segnalazioni dei cittadini descrivono una situazione in peggioramento sotto il profilo del decoro urbano e della tutela della salute pubblica. Particolarmente critica sarebbe la zona PEEP, dove un’area privata risulterebbe interessata da conferimenti abusivi di rifiuti che, nel tempo, avrebbero favorito la proliferazione dei roditori. A ciò si aggiungerebbero altre situazioni di degrado diffuse sul territorio, anche in relazione alle recenti attività di triturazione dei rifiuti.

Nel testo dell’interrogazione si chiede all’amministrazione di chiarire gli interventi di derattizzazione effettuati nell’ultimo anno e le verifiche svolte sul territorio, oltre alle misure programmate per affrontare l’emergenza.

 

Tra le richieste figurano l’attivazione di un piano straordinario di derattizzazione su scala comunale, la bonifica delle aree interessate dall’abbandono di rifiuti, il rafforzamento dei controlli contro gli scarichi illeciti e il coinvolgimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per eventuali valutazioni di rischio sanitario.

Il consigliere Ricciardi sottolinea come, a suo avviso, non sia sufficiente intervenire sugli effetti del problema, ma sia necessario agire sulle cause, contrastando degrado e abbandono dei rifiuti. L’interrogazione sarà discussa nella prossima seduta utile del Consiglio comunale.









Native | 06/06/2026
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