9 Giugno: 30 miliardi per Mps, Trump ferma Israele, ballottaggi

09/06/2026 07:02:00

E' il 9 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Un’Opas da oltre 30 miliardi, con un premio del 12,5 per cento sugli ultimi prezzi di Borsa. Questa l’offerta di Intesa Sanpaolo e Unipol-Bper per Mps

• I ballottaggi sono finiti con un pareggio 3 a 3. Agrigento, Trani e Chieti vanno al centrosinistra. Arezzo, Lecco e Macerata al centrodestra. E entrambi gli schieramenti si intestano la vittoria

• Secondo i sondaggi Vannacci è abbastanza forte da cambiare gli equilibri della maggioranza. Se il generale dovesse correre da solo il centrodestra otterrebbe il 42,6 per cento, contro il 45 del Campo largo

• Francesca Riccitelli, 30 anni, donna transgender, si è tesserata con Vannacci perché teme i migranti di culture che non accettano l’omosessualità. Dice che il generale non è omofobo

• La procura di Roma ha messo sotto indagine il ministro israeliano Ben-Gvir, per i video in cui derideva gli attivisti della Flotilla arrestati. Si ipotizzano i reati di sequestro di persona e tortura. Lui commenta: «Lo Stivale è diventato il Paese delle ciabatte»

• Netanyahu, minacciato da Trump, ha detto che fermerà gli attacchi ma «solo per ora» perché «la guerra non è finita»

• Al Madison Square Garden, durante la gara-3 delle Finals Nba, Trump è stato fischiato (tra l’altro i Knicks hanno perso)

• La Nato ha abbattuto un drone ucraino deviato dai russi sulla Lettonia. Lavrov non si vuole sedere al tavolo dei negoziati

• Il compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, ha intentato contro il Fatto e la Rai una doppia causa. A New York ha chiesto 216 milioni di euro per i danni alle attività del suo gruppo. A Roma ne ha chiesti altri 5 per quelli alla reputazione

• Dal 1° luglio Antonio Di Rosa sarà il direttore della Stampa, con Luciano Tancredi vicedirettore vicario e Alessandro De Angelis vicedirettore

• In Armenia il partito filoeuropeo di Pashinyan ha vinto le parlamentari con il 49,81 per cento. Una sconfitta per Putin, perché Armenia Forte del filorusso Karapetyan si è fermato al 23,29 per cento

• Alle elezioni in Perù è testa a testa tra Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente e dittatore Alberto, e lo psicologo Roberto Sánchez, che da bambino lustrava le scarpe

• Nel torinese una mamma disperata ha fatto incarcerare il figlio di 14 anni nella speranza di salvarlo. Era entrato in una baby gang

• A Utsunomiya, in Giappone, le 94 scuole hanno chiuso perché c’è un orso che si aggira in città

• Si aggrava il bilancio del terremoto che ha colpito le Filippine. Le stime parlano di 36 morti, 130 feriti, decine di dispersi e migliaia di sfollati

• Il cantante e attore francese Patrick Bruel, 67 anni, è stato arrestato. È accusato di molestie da 30 donne

• È indagato dalla procura il senatore di Fi Francesco Silvestro. L’accusa è di violenza sessuale ai danni di un’agente di commercio che si occupa di vini

• Un uomo di 55 anni adescava sui social le amiche minorenni della figlia di 15 anni. È successo in Puglia

• Una studentessa spagnola a Milano ha denunciato quattro ragazzi per violenza sessuale di gruppo

• Confermato anche in appello l’ergastolo per Gabriele Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ammazzato di botte nel 2020

• A Ercolano, in provincia di Napoli, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato da alcuni coetanei, forse per una vendetta. Non è in pericolo di vita

• Una donna fidanzata con un carcerato gli ha passato tre Sim con un bacio. Lui, geloso, le ha usate per ordinare che le venisse bruciata l’auto (e per compiere altri reati)

• Famiglia del bosco, entro un mese il tribunale deciderà se i bambini torneranno a casa. La perizia finale ha dato parere positivo



• Uno studente palermitano di vent’anni, in vacanza a Napoli, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal muretto sul quale era salito per farsi un selfie

• Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore del Torino. Il presidente Cairo spera che porti la freschezza che manca alla squadra

• Sinner si è sottoposto ad alcuni accertamenti al San Raffaele di Milano. Per ora non è stata rilevata nessuna anomalia. È stato seguito da Zangrillo, che fu medico personale di Berlusconi

• Mancini prossimo ct dell’Italia? È probabile, soprattutto se Malagò venisse eletto a capo della Figc

• Michel Platini ha denunciato Infantino, presidente della Fifa, per diffamazione e traffico di influenze. Nel 2015 avrebbe impedito la sua ascesa ai vertici del calcio mondiale

• Mbappé e altri calciatori francesi si sono infuriati con la Federazione perché ha ceduto la loro immagine per la pubblicità di una piattaforma di scommesse

• È morto Richard Scolyer, l’oncologo australiano che sperimentò su sé stesso una cura per un tumore cerebrale particolarmente aggressivo. Aveva 59 anni

• Se ne sono andati anche lo psichiatra infantile americano Robert Coles (97 anni) e il professore di storia del cristianesimo Robert Louis Wilken (89)



Titoli

Corriere della sera: Israele e Iran, stop ai raid

la Repubblica: Banche, il blitz di Intesa

La Stampa: Intesa: 30 miliardi per Mps

Il Sole 24 Ore: Banche, scatta il grande risiko / Intesa lancia la maxi offerta su Mps

Il Messaggero: Israele-Iran, stop agli attacchi

Il Giornale: Soldi all’ex collega / e il «meccanismo» Covid, / Conte nei guai

Avvenire: Tutti i diritti di tutti

Qn: Intesa: 30 miliardi per Mps / E il risiko diventa terremoto

Il Fatto: La ritrattazione / che non ritratta

Libero: Le carte che inguaiano Travaglio

Leggo: Trump frena Israele e Iran

La Verità: «La superteste di Travaglio / vuol far causa a Travaglio»

Il Mattino: Trump frena Israele: stop ai raid

il manifesto: Frenesie / militari

il Quotidiano del Sud: Mps, il sorpasso di Intesa

Domani: Libano tra bombe e tregue fragili / Il circolo vizioso di Bibi e Trump



