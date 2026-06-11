Selinunte, due defibrillatori donati al Parco: il Rotary lascia un segno concreto

11/06/2026 15:00:00

Due defibrillatori donati al Parco Archeologico di Selinunte, quindici dipendenti formati alle manovre di primo soccorso e oltre 5 mila euro raccolti per sostenere i progetti della Rotary Foundation. Sono questi i risultati più concreti dell'ottava tappa d'Area del progetto del Governatore del Distretto Rotary 2110, Sergio Malizia, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.



Nella straordinaria cornice del Parco Archeologico di Selinunte si sono ritrovati oltre 200 rotariani e ospiti provenienti dagli undici Rotary Club dell'Area Drepanum: Trapani, Trapani Erice, Trapani Birgi Mozia, Alcamo, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salemi, Partanna, Marsala, Pantelleria ed Evolution.



La giornata si è aperta con la consegna dei due defibrillatori al direttore del Parco, Felice Crescente. Un gesto che va oltre il valore simbolico e che rappresenta un investimento concreto nella sicurezza dei visitatori e di quanti lavorano ogni giorno in uno dei luoghi più rappresentativi della storia e dell'identità della Sicilia. Alla donazione si affianca l'attività svolta dalla Commissione Distrettuale BLSD del Rotary, che ha formato quindici dipendenti del Parco all'utilizzo dei dispositivi e alle manovre salvavita.



L'iniziativa ha poi dato spazio alla promozione delle eccellenze della Sicilia occidentale. Circa 35 aziende del territorio hanno partecipato a un percorso enogastronomico che ha raccontato tradizioni, qualità produttive e identità locali attraverso vini, oli, olive e specialità tipiche.



Un momento di condivisione che ha unito cultura, amicizia e service, valori fondanti dell'azione rotariana. A rendere ancora più suggestiva la giornata è stata l'esibizione del tenore Maurizio Indelicato, mentre molti partecipanti hanno visitato l'area archeologica, vivendo da vicino la bellezza di uno dei siti più importanti del Mediterraneo.



Soddisfazione è stata espressa dal Governatore Sergio Malizia, che ha sottolineato il grande lavoro di squadra dei club dell'Area Drepanum e la capacità del Rotary di trasformare la partecipazione in azioni concrete a favore della comunità.



Tra i protagonisti dell'iniziativa anche il Rotary Club Trapani Birgi Mozia. La presidente Maria Elvira De Luca ha richiamato il valore delle relazioni e dell'amicizia che il Rotary costruisce tra persone e territori. «Una serata indimenticabile, culminata con la firma del Solenne Atto di Gemellaggio tra il Rotary Club Trapani Birgi Mozia e il Rotary Club Cervia Cesenatico. Abbiamo sancito un legame fondato sulla storia comune delle “Città del Sale”, un impegno reciproco per il futuro, uniti nel servire».

De Luca ha inoltre ricordato come esperienze di questo tipo rafforzino la rete di amicizie e collaborazioni che rappresenta uno degli aspetti più autentici dello spirito rotariano: «Un ricordo prezioso che porteremo nei nostri cuori, uniti sempre di più per fare del bene».



Una giornata che ha saputo mettere insieme solidarietà, tutela della salute, promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze locali, dimostrando come il Rotary continui a essere una presenza attiva al servizio delle comunità.



