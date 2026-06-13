Arte, musica, sport e feste patronali: weekend in provincia di Trapani

13/06/2026 06:00:00

Un fine settimana fitto in tutta la provincia: convegni e concerti di beneficenza, arte contemporanea, Galà dello sport, laboratori per bambini, eventi inclusivi, raduni di auto e moto, appuntamenti podistici, una tavola interculturale ad Alcamo e l'avvio delle feste patronali di Mazara e Alcamo. Una guida comune per comune.

Il weekend del 13 e 14 giugno offre appuntamenti per ogni interesse, da Trapani fino alla Valle del Belìce. Ecco cosa accade, dove e a che ora.

Trapani

Tre proposte in città, tutte sabato 13 giugno. Alle 18.30 Terradamare guida un tour letterario al tramonto, dall'ingresso di Villa Margherita alla terrazza della Torre di Ligny, sulle tracce della tesi di Samuel Butler che immaginava Trapani come la terra dei Feaci. Biglietto da 10 a 15 euro, preacquisto obbligatorio su terradamare.org (info: 347 8948459, 320 7672134).

Alle 21, al Teatro Giuseppe Di Stefano di Villa Margherita, il concerto di beneficenza "A Tutto Coro", promosso dall'associazione So.No.S. e dall'Istituto Comprensivo "Giuseppe Mazzini" di Erice. Sul palco il Coro Trentapiedi con gli ospiti Sandra Certa e Riccardo Russo, conduce Giusi De Blasi. Ingresso a offerta libera: il ricavato sostiene le famiglie del quartiere San Pietro e la Croce Rossa di Trapani.

Fino al 14 giugno, la Chiesa Valdese di via Orlandini 38 ospita "Facciamo parte di un unico mondo", progetto dell'artista tedesca Judith Boy con il fotografo Aldo Miserendino: opere e installazioni realizzate con reti marine, fibre vegetali e materiali di scarto. Sabato dalle 10 alle 13 laboratorio gratuito di pittura aperto a tutte le età; domenica dalle 10 alle 14 mostra visitabile anche durante il culto. Ingresso gratuito (info: info@chiesavaldesetrapani.it).

Marsala

Sabato 13 giugno, alle 18, la Società Canottieri celebra gli ottant'anni di attività (1946-2026) con l'incontro "Il valore dell'attività sportiva nella Costituzione", nella sede sul Lungomare Boeo 9. Ospite il professor avvocato Giovanni Pitruzzella, giudice della Corte Costituzionale; apre i lavori il presidente Renzo Carini, modera il giornalista Giacomo Di Girolamo, interviene il consigliere di Stato Pier Luigi Tomaiuoli. Ingresso libero. Media partner Tp24.

Domenica 14 giugno, alle 10.30, il Museo archeologico Lilibeo (Baglio Anselmi) propone "ArcheoFamily – Caccia al tesoro a Capo Boeo", laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni curato dagli archeologi di ArcheOfficina. Ingresso 8 euro (info e prenotazioni: 351 4849420, lilibeo@archeofficina.com).

Castelvetrano - Selinunte

Sabato 13 giugno, alle 21, al Nirvana di Selinunte, l'Asd Team Marino Sicily festeggia i dieci anni con un Galà dello Sport. Premi agli atleti del team e a personalità dello sport e della cultura legate alla Valle del Belìce, tra cui la schermitrice Loreta Gulotta e l'attore Fabrizio Ferracane. Regia di Giacomo Bonaiuso, conduce Vittoria Abbenante; patron e coach Vito Marino.

Gibellina

Sabato 13 e domenica 14 giugno il progetto SEEDS Blooming Art porta una performance di danza contemporanea in un campo di grani antichi ai piedi della Chiesa Madre, la "chiesa del Quaroni", omaggio a "Campo di Pane" di Mario Schifano. Cura dell'antropologo Massimo Mirabella, produzione della scuola La Coreutica. Due i momenti: sabato dalle 18.30 alle 21 con aperitivo a cura del Bar Meeting (via Monte Finestrelle 14), domenica dalle 6 alle 8 all'alba con colazione. Costo 13 euro più commissioni, posti limitati, prenotazione su Eventbrite. Evento del Fuori Salone di Gibellina 2026.

Mazara del Vallo

A Mazara del Vallo il fine settimana mette insieme inclusione, motori, sport e devozione per San Vito, patrono della città e della Diocesi.

Sabato 13 giugno, con raduno in piazza della Repubblica a partire dalle 16.30, si svolge la maratona non competitiva "Walk and Roll for Inclusion", organizzata dal Servizio pastorale diocesano per le persone con disabilità.

La manifestazione sarà preceduta, alle 15.15, dai saluti del vescovo mons. Angelo Giurdanella, del sindaco Salvatore Quinci, del campione nazionale paralimpico Renato Adamo e del campione mondiale militare di maratona Francesco Ingargiola.

Alle 16.30 il via al percorso: via del Santissimo Salvatore, lungomare Giuseppe Mazzini sui marciapiedi lato mare, attraversamento del lungomare all'altezza del Bar Mucho Gusto, via Mario Rapisardi, via Franco Maccagnone, piazza Alcide De Gasperi, corso Vittorio Veneto, corso Umberto I, via San Giuseppe e arrivo in piazza della Repubblica.

Per consentire lo svolgimento dell'evento, sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 17.30, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di movimento veicolare in piazza della Repubblica, via del Santissimo Salvatore, via Mario Rapisardi, via Franco Maccagnone, piazza Alcide De Gasperi, corso Vittorio Veneto nel tratto compreso fra piazza De Gasperi e corso Umberto I, e via San Giuseppe.

Sempre dalle 16.30 alle 17.30 sarà consentita la circolazione pedonale contraria al senso di marcia in via Mario Rapisardi, via Franco Maccagnone, piazza Alcide De Gasperi e corso Vittorio Veneto, nel tratto compreso fra piazza De Gasperi e corso Umberto I.

Sempre sabato 13 giugno, dalle 15 alle 19, piazza Plebiscito ospita il raduno automobilistico "Gruppo Passione SLK & Spider Sicilia". La Polizia Municipale ha autorizzato gli organizzatori alla sosta delle auto nella piazza negli orari indicati.

Domenica 14 giugno si svolge la 26ª edizione del raduno moto d'epoca "Città di Mazara", organizzato dal Lambretta Club Sicilia. Il programma prevede l'iscrizione dei partecipanti in piazza della Repubblica, dove ci sarà il ritrovo, e dalle 11 la partenza della sfilata per le vie cittadine.

Si prevede la partecipazione di circa 120 mezzi e di oltre 200 persone. La Polizia Municipale ha autorizzato il transito delle moto d'epoca da corso Umberto I per raggiungere piazza della Repubblica, a passo d'uomo e con scorta della Polizia Municipale. Autorizzata anche la sosta in piazza della Repubblica dalle 9 fino all'avvio della sfilata.

Domenica 14 giugno, dalle 9, il lungomare Fata Morgana di Tonnarella ospita la terza edizione della manifestazione podistica PA-M-ARE 2026, organizzata dalla Polisportiva Atletica Mazara – Nuova Gioventù con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. La partenza è prevista dal Lido Coral Bay.

Sempre domenica 14 giugno, alle 19, nella Basilica Cattedrale, il vescovo mons. Angelo Giurdanella presiede la concelebrazione eucaristica della Solennità di San Vito martire, patrono della città. Al termine la traslazione delle reliquie, che saranno collocate stabilmente nella cappella della Cattedrale dedicata al santo. Le celebrazioni proseguono lunedì 15.

Poggioreale

Fino al 14 giugno, tra la Poggioreale storica e la Poggioreale Nuova, il festival "iART" segna la rigenerazione del vecchio abitato con concerti, mostre, installazioni multimediali e performance. Tra gli appuntamenti, Giorgio Conte, lo spettacolo "I Quaranta che ballano i '90" e il concerto di Roy Paci e gli Aretuska. Ingresso gratuito.

Salemi

Domenica 14 giugno il Comune aderisce a "Un giorno al Castello", iniziativa del Consorzio Cultura e Tradizioni dei Castelli di Sicilia: castelli, torri e borghi aprono con visite guidate, cortei storici, musica e degustazioni. Dettagli e prenotazioni su castellidisicilia.it.

Alcamo

Domenica 14 giugno Alcamo ospita la quarta edizione de "La Tavula è Trazzera", la manifestazione promossa dal comitato Un Mediterraneo di Pace con il patrocinio del Comune.

L'appuntamento è alle 19 in piazza Ciullo. Il centro della città diventerà, per una sera, un luogo di incontro tra popoli, culture e religioni diverse.

Al centro dell'iniziativa c'è una grande tavola comune. Non solo cibo, ma dialogo, condivisione e riconoscimento reciproco.

Saranno i rappresentanti delle comunità straniere presenti sul territorio a preparare e raccontare i piatti delle proprie tradizioni.

Accanto ai sapori arrivati da Paesi lontani ci saranno anche le specialità siciliane. Un incontro tra cucine diverse che diventa anche racconto di radici, storie e identità.

La manifestazione non sarà una semplice degustazione. Gli organizzatori la presentano come un momento di integrazione concreta, costruito attorno a un gesto semplice: sedersi allo stesso tavolo.

L'espressione "La Tavula è Trazzera" richiama la cultura popolare siciliana. La tavola, in questa visione, è una strada comune, un passaggio aperto tra persone e comunità.

Quest'anno il messaggio assume un peso particolare, in un tempo segnato da guerre, conflitti e divisioni.

Lo spirito della serata richiama anche le parole pronunciate nel 1979 dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini: "Si svuotino gli arsenali, si colmino i granai".

Una frase che gli organizzatori considerano ancora attuale e che ispira il senso della manifestazione.

Il messaggio è chiaro: la pace non è un'idea astratta. Si costruisce anche nei gesti quotidiani, nelle relazioni, nell'incontro tra persone che scelgono di conoscersi invece di temersi.

"La Tavula è Trazzera" guarda anche a chi vive il dramma della guerra, ai popoli costretti a lasciare le proprie terre, ai profughi e ai rifugiati che cercano sicurezza e dignità.

L'iniziativa si affianca a chi, ogni giorno, sceglie la nonviolenza, il dialogo e la fratellanza tra i popoli.

Alla serata parteciperanno rappresentanti del mondo associativo e del volontariato. Tra gli ospiti è prevista anche la presenza di Salvatore Inguì, referente provinciale di Libera.

La settimana prossima

Ad Alcamo entra nel vivo la Festa di Maria Santissima dei Miracoli (12-21 giugno): giovedì 18 e venerdì 19 giugno il Castello dei Conti di Modica ospita un villaggio medievale con arcieri e tornei, sabato 20 giugno il concerto del rapper Clementino in piazza della Repubblica, chiusura il 21 giugno con processione e fuochi d'artificio.

Sempre ad Alcamo, al MACA – Collegio dei Gesuiti, resta visitabile fino al 21 giugno "Fiori Vibranti", mostra di sculture di Vincenzo Settipani.

A Mazara del Vallo, lunedì 15 giugno, la Solennità di San Vito si chiude con la messa al Santuario in riva di mare alle 9.30 e la celebrazione vescovile delle 19.



