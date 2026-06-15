Da Mazara a Bologna: successi ai Mondiali di Esposizione Canina 2026

15/06/2026 11:00:00

Un viaggio dalla Sicilia al cuore dell’Emilia-Romagna si è trasformato in un’esperienza ricca di soddisfazioni ai Campionati Mondiali di Esposizione Canina 2026, che si sono svolti a Bologna.

Tra i partecipanti, la famiglia Catania di Mazara del Vallo ha ottenuto risultati di rilievo. Antonino Catania e suo figlio Vito, con il loro pastore del Caucaso “Malibù di Villa Catania”, hanno conquistato il primo posto nella categoria juniores (6-9 mesi), laureandosi campioni mondiali 2026. Nella successiva competizione Best in Show, che ha visto la presenza di oltre 26 razze provenienti da diversi Paesi e più di 35.000 cani complessivamente iscritti, si sono classificati al quinto posto.

Per Antonino e Vito Catania si tratta del risultato di un percorso costruito nel tempo, fatto di passione, impegno e dedizione nel mondo della cinofilia e dell’allevamento. Un’esperienza che consolida la loro presenza nelle principali manifestazioni internazionali del settore e rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Mazara del Vallo.

I risultati di Pino Asaro

Tra i protagonisti dell’evento anche Pino Asaro, allevatore amatoriale e profondo appassionato del pastore del Caucaso da oltre vent’anni. Con la sua Aisha, già campionessa italiana, ha ottenuto il primo posto nella classe campioni, conquistando il titolo di campionessa mondiale e miglior femmina 2026. Un risultato di grande rilievo che conferma l’alto livello raggiunto nel lavoro di selezione e allevamento della razza.

I successi di Francesco Castilletti

Importanti risultati anche per Francesco Castilletti, titolare dell’affisso “Di Casa Castilletti”, riconosciuto ENCI/FCI. In occasione del World Dog Show 2026 di Bologna, ha ottenuto una serie di piazzamenti di prestigio.

Nel Club Show (Raduno Terrier), nella categoria intermedia, si è classificato primo con giudizio di eccellente e CAC. All’Enci Winner ha conquistato il primo posto di categoria e successivamente lo spareggio tra i primi classificati, ottenendo giudizio eccellente, CAC, CACIB e BOB, laureandosi Campione Italiano.

Infine, al Campionato Mondiale (WDS), si è nuovamente classificato primo nella propria categoria con giudizio eccellente e CAC, confermando un percorso di successo in tutte le principali competizioni a cui ha preso parte.



