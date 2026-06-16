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16/06/2026 12:13:00

Sesta edizione di Oltremare, le eccellenze del Trapanese a Lido Valderice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-06-2026/sesta-edizione-di-oltremare-le-eccellenze-del-trapanese-a-lido-valderice-450.jpg

Tonno e bottarga, olio extravergine, miele dell'ape nera sicula e dolci della tradizione. Sono i prodotti agroalimentari del Trapanese al centro di "Oltremare – Sicilia & Tradizione", in programma sabato 20 giugno 2026 al Lido Valderice.

La manifestazione, alla sesta edizione, è organizzata dall'Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS, con il patrocinio del Comune di Valderice e il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive. In programma degustazioni, incontri con i produttori, momenti di approfondimento e musica.

I produttori e gli espositori

Main sponsor dell'edizione 2026 è Mare Puro, azienda di Custonaci attiva nel settore ittico con tonno lavorato, bottarga di tonno e di muggine, conserve, affumicati, acciughe, sughi e creme legate alla tradizione marinara siciliana.

Accanto alle produzioni del mare ci sarà l'Oleificio Gabriele, realtà specializzata nell'olio extravergine d'oliva, e l'Azienda Agricola Miceli, espressione delle filiere agricole del territorio.

Tra gli espositori figurano anche l'Azienda Agricola Francesca Sottile, dell'Agro Ericino, che produce miele dall'ape nera sicula – sottospecie autoctona della Sicilia occidentale –; l'Associazione Tradizione e Golosità di Erice, impegnata nella promozione delle tradizioni locali; e Antichi Intrecci di Coppola Antonina, impresa artigiana di Buseto Palizzolo dedicata alla lavorazione tessile di tappeti, arazzi e manufatti.

Il programma della serata

L'apertura è alle 18.00 con il dj set di Attilio Lipari, accompagnato dalle percussioni di Davide Carrubba. Alle 19.00 è in programma il talk show "Enogastronomia tra cultura e tradizioni", durante il quale alcuni produttori dialogheranno con esperti del settore. Alle 19.30 spazio allo show cooking "I sapori della terra incontrano... il tonno", curato dallo chef Francesco Bonomo.

Per tutta la serata i visitatori potranno incontrare i produttori, degustare i prodotti e conoscere le storie delle aziende del mare di Bonagia, delle campagne valdericine e dell'Agro Ericino.

  • Organizzazione: Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS









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