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Cultura

» Spettacoli
17/06/2026 18:30:00

Zio Peter torna a Marsala: estate 2026 tra vinili, DJ set e nuovi remix anni ’90

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-06-2026/zio-peter-torna-a-marsala-estate-2026-tra-vinili-dj-set-e-nuovi-remix-anni-90-450.jpg

L’estate 2026 segna il ritorno a casa di Lo Zio Peter, che per tre settimane sarà nuovamente a Marsala, sua città natale, portando con sé nuove produzioni musicali, DJ set estivi e l’inconfondibile atmosfera del vinile. Un ritorno che unisce radici, memoria e sperimentazione sonora.

 

Il viaggio musicale su RMC101

 

Protagonista ogni domenica alle 18:00 su RMC101 con la trasmissione #90allora, Lo Zio Peter continua a proporre un viaggio nella musica dance degli anni ’90, tra grandi successi, remix e racconti legati agli artisti che hanno segnato un’epoca.

 

Nuove produzioni e omaggi alla musica italiana

 

Dopo i remix di brani iconici come “La Rondine” di Mango e “Io nascerò” di Loretta Goggi, arrivano due nuove pubblicazioni in vinile destinate all’estate 2026.

Il primo è il “Summer EP 2026”, che include nuove versioni di The Rhythm Is Magic, El Talisman e Rise Up. Il secondo è il 12” “Alghero”, realizzato in occasione del 40° anniversario del celebre brano di Giuni Russo, rivisitato in chiave elettronica.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Lo Zio Peter, Keejay Freak (Franz Contadini) e Mario Ana, con la voce di Simo Lù, che contribuisce a una reinterpretazione moderna del brano, mantenendo intatta la sua carica emotiva originale.

 

La firma di Dancework Records

 

Le nuove uscite saranno pubblicate da Dancework Records, storica etichetta della scena dance italiana degli anni ’90, legata a successi come “Gam Gam” e “All I Need Is Love”. Un marchio che rafforza il ponte tra la tradizione dance e le sonorità contemporanee.

 

DJ set e ritorno alle origini

 

Durante la permanenza in Sicilia, Lo Zio Peter alternerà momenti di relax tra Marsala e il territorio circostante a diversi DJ set estivi, riportando in pista i grandi classici della dance anni ’90 insieme alle nuove produzioni in vinile.

 

Un’estate tra musica e memoria

 

Un’estate che si annuncia come un viaggio tra passato e presente, tra console, piazze e radio, in cui la musica diventa filo conduttore di una storia personale e collettiva che continua a emozionare diverse generazioni.

L’appuntamento resta ogni domenica alle 18:00 su RMC101 con #90allora, il programma che racconta la grande stagione della dance anni ’90.

 









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