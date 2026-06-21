Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/06/2026 16:11:00

Auto travolge gruppo di ciclisti vicino Palermo, muore una donna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-06-2026/1782051113-0-auto-travolge-gruppo-di-ciclisti-vicino-palermo-muore-una-donna.jpg

Una ciclista è morta e un altro è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto vicino Pioppo, frazione di Monreale, alle porte di Palermo. La vittima si chiamava Mirela Nicoleta Rusu, aveva 41 anni.

 

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500X avrebbe invaso la corsia opposta durante una manovra di sorpasso, nonostante la linea continua, superando tre veicoli e finendo contro un gruppo di ciclisti che viaggiava in direzione Palermo.

 

Alla guida dell’auto c’era Giuseppe Lucia, 38 anni. La vettura era diretta verso Pioppo.

L’impatto è stato violentissimo. Mirela Nicoleta Rusu è morta sul colpo. Il compagno, che era con lei, è stato trasportato al pronto soccorso in stato di choc. Un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza, in codice giallo, all’ospedale Ingrassia. Non sarebbe in pericolo di vita.

A raccontare la dinamica dell’incidente agli investigatori sono stati due superstiti.

Sul caso indagano la Polizia municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale, coordinati dalla Procura di Palermo guidata da Maurizio de Lucia. La salma della donna è stata restituita ai familiari.

 

Dopo la tragedia è arrivato il cordoglio di Federciclismo Sicilia.

“Vogliamo ricordarti così Nicoleta. Con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta”, si legge nel messaggio.

Poi la denuncia: “Oggi l’ennesimo omicidio stradale, ancora ad opera di un pirata della strada, ci ha tolto una vita. Tutto questo non è più accettabile, non è più sopportabile”.

Federciclismo Sicilia ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, ad Andrea Calandra e al presidente della ASD Sport e Nutrition, porgendo “le più sentite condoglianze”.

L’incidente riapre il tema della sicurezza sulle strade siciliane, soprattutto per ciclisti e utenti più fragili, troppo spesso esposti a manovre pericolose e comportamenti imprudenti.



Cronaca | 2026-06-20 18:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2026/paura-per-un-nuovo-incendio-a-san-vito-lo-capo-250.jpg

Paura per un nuovo incendio a San Vito lo Capo

Paura per l’incendio che questa mattina ha interessato la zona di Piano di Sopra, a San Vito Lo Capo. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dal vento di scirocco, hanno minacciato da vicino alcune abitazioni, senza però...







Native | 20/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-06-2026/1781861543-0-expert-supernova-marsala-compie-tre-anni-e-accoglie-uno-dei-cinque-apple-corner-d-italia.jpg

Expert Supernova Marsala compie tre anni e accoglie uno dei cinque Apple...

Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...