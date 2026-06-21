Nuovo elettrodotto Terna in provincia di Trapani: collegherà Partinico a Fulgatore

21/06/2026 12:19:00

Un nuovo elettrodotto da 220 chilovolt per rendere più efficiente e sicura la rete elettrica nella Sicilia occidentale. È il progetto di Terna che collegherà Partinico a Fulgatore, attraversando anche i territori di Calatafimi, Salemi, Trapani e Misiliscemi.

L’obiettivo è rafforzare il sistema elettrico della provincia trapanese, riducendo i rischi di blackout e garantendo maggiore continuità del servizio in caso di guasti o picchi di domanda.

Il progetto è stato al centro di un incontro alla Regione con i Comuni interessati, durante il quale sono stati definiti il cronoprogramma e le prossime tappe.

Sul fronte dei terreni coinvolti, la priorità sarà raggiungere accordi con i proprietari per limitare il ricorso agli espropri e accelerare l’iter dell’opera.

La fase autorizzativa dovrebbe durare circa due anni. Solo al termine di questo percorso, dopo l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni previste dalla normativa, potranno partire i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura.

I sostegni della linea avranno un’altezza media di 27 metri. Secondo quanto emerso, particolare attenzione sarà riservata all’impatto paesaggistico.

Sono previsti anche fondi di compensazione per i Comuni attraversati dall’elettrodotto. Le risorse saranno destinate a finanziare opere pubbliche e servizi a favore delle comunità locali.

“Come amministrazione – afferma il sindaco di Calatafimi, Francesco Gruppuso – rimaniamo in prima linea per vigilare sul rispetto degli accordi, assicurando che lo sviluppo infrastrutturale proceda di pari passo con la salvaguardia e la valorizzazione della comunità”.

L’opera punta quindi a potenziare una rete considerata strategica per la Sicilia occidentale, ma dovrà fare i conti con il confronto con i territori, i proprietari dei terreni e le esigenze di tutela del paesaggio.



