Buongiorno24 del 22 Giugno 2026

22/06/2026 09:22:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti della giornata.

Apriamo dalla cronaca giudiziaria e dall'inchiesta sulla rete che avrebbe protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. Il gip di Trapani ha convalidato l'arresto dell'ex primario Francesco Burrafato, disponendo gli arresti domiciliari. Nelle motivazioni emergono nuovi elementi sui rapporti tra il medico e la famiglia del boss. Gli investigatori ritengono che Burrafato possa essere il misterioso "Parmigiano" citato nei pizzini del capomafia già dagli anni Novanta. Durante le perquisizioni sono stati trovati anche una pistola con matricola abrasa, monete antiche e reperti archeologici adesso al vaglio degli inquirenti.

Parleremo poi dell'emergenza incendi che continua a colpire la Sicilia occidentale. Nuovi roghi hanno interessato San Vito Lo Capo, Montagna Grande e altre aree del Trapanese. Le alte temperature e il vento di scirocco mantengono elevato il livello di rischio, mentre in diversi casi si sospetta la mano dell'uomo dietro l'origine delle fiamme.

Sempre sul fronte della cronaca, a Mazara del Vallo un uomo è stato individuato e denunciato dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre appiccava un incendio nelle sterpaglie vicino al cimitero comunale. Le immagini della videosorveglianza hanno consentito alla Polizia Municipale di identificarlo e segnalarlo alla Procura.

Da Campobello di Mazara arriva invece una storia che racconta l'importanza delle telecamere per la sicurezza urbana. Tre giovani sono stati identificati e denunciati per avere incendiato l'ingresso di un pub di Tre Fontane. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gesto sarebbe stato una vendetta dopo che era stato loro negato l'accesso al locale.

A Trapani si torna a parlare del porto. Partono infatti gli ultimi interventi sulla banchina Pietro Abate per eliminare le vecchie barriere che da anni impediscono la vista del mare. Un'opera attesa da tempo che completa il processo di riqualificazione dell'area portuale e restituisce alla città una parte importante del suo waterfront.

Spazio anche alla politica. A Erice Fratelli d'Italia ha inaugurato la nuova sede territoriale e ha ufficializzato la candidatura di Livio Marrocco a sindaco per le prossime amministrative. Nel frattempo a Castellammare del Golfo si aprono tensioni nella maggioranza, con Forza Italia che chiede un rimpasto della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Fausto.

Parleremo inoltre della sanità territoriale e dei nuovi servizi previsti per Pantelleria con l'apertura della Casa della Comunità, e degli investimenti annunciati dalla Regione per affrontare l'emergenza idrica che continua a interessare diverse aree della Sicilia.

Infine uno sguardo agli appuntamenti della settimana. Da domani Marsala ospiterà l'undicesima edizione della History & Politics Summer School dell'Università di Palermo, dedicata quest'anno al tema "Politics After Tomorrow". Studiosi ed esperti provenienti da importanti atenei italiani discuteranno di democrazia, intelligenza artificiale, geopolitica, istituzioni europee e futuro delle società contemporanee.

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