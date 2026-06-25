Buongiorno24 del 25 Giugno 2026

25/06/2026 09:25:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata.

Apriamo con la cronaca. Restano gravissime le condizioni dell'uomo di 84 anni investito ieri sera in Corso Calatafimi, a Marsala. L'anziano è ricoverato con prognosi riservata all'ospedale "Paolo Borsellino" dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. Ricostruiremo la dinamica dell'incidente e parleremo anche delle polemiche per il ritardo con cui sono arrivate le forze dell'ordine, impegnate nella gestione della viabilità durante i festeggiamenti di San Giovanni Battista.

Oggi è anche una giornata importante per la politica marsalese. Si insedia il nuovo Consiglio comunale eletto il 24 e 25 maggio. È la prima seduta dell'amministrazione guidata dalla sindaca Andreana Patti e l'Aula dovrà eleggere il proprio presidente. Dopo l'intesa raggiunta nella riunione di maggioranza, il candidato destinato a guidare il Consiglio è Giovanni Maniscalco.

Ampio spazio dedicheremo poi al tema dell'acqua, dopo mesi segnati da una pesante emergenza idrica. L'Assemblea Territoriale Idrica della provincia di Trapani ha approvato all'unanimità il nuovo Piano d'Ambito e ha affidato a Invitalia il compito di avviare la gara per individuare il partner privato della futura società mista che gestirà il servizio idrico. Il piano prevede oltre 806 milioni di euro di investimenti su reti, acquedotti e infrastrutture e punta a uniformare la gestione in tutti i venticinque comuni della provincia.

Resteremo in tema di sanità con una notizia che segna un traguardo importante per l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Per la prima volta è stato eseguito con successo un intervento di trombo-aspirazione polmonare su una paziente colpita da embolia polmonare massiva. Un'operazione salvavita che conferma la crescita della cardiologia interventistica dell'ospedale trapanese. Sempre dall'Asp arriva anche la nomina del nuovo direttore dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia: dal primo luglio sarà il dottor Vito Iannone a guidare il reparto.

Parleremo anche del Libero Consorzio comunale di Trapani, che ha approvato una variazione di bilancio da circa dieci milioni di euro. Quasi cinque milioni saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali, insieme a nuovi finanziamenti per l'assistenza agli studenti con disabilità e per altri servizi essenziali del territorio.

Ci sposteremo poi a Marsala, dove ha riaperto il Centro "I Giusti di Sicilia", ospitato in un immobile confiscato alla mafia in piazza della Vittoria. Dopo mesi di chiusura dovuti al crollo della vicina palazzina di via Diaz, il centro torna ad accogliere studenti e cittadini, rilanciando il proprio impegno nella diffusione della cultura della legalità e della memoria.

Seguiremo anche la cronaca giudiziaria. Il Tribunale di Marsala ha respinto la richiesta della difesa di sospendere il processo per associazione mafiosa nei confronti dell'ex avvocato Antonio Messina. I periti hanno stabilito che, nonostante le condizioni di salute, l'imputato è pienamente in grado di partecipare al dibattimento, che entrerà ora nella fase istruttoria.

Tra le notizie della giornata anche una storia di fortuna. A Marsala un fortunato giocatore ha vinto un milione di euro al Million Day grazie a una schedina giocata in una tabaccheria di via Dante Alighieri. La città si interroga sull'identità del nuovo milionario, mentre il punto vendita festeggia una vincita destinata a rimanere nella storia.

Infine uno sguardo alle principali notizie regionali e nazionali. La Regione Siciliana rivendica il primato nella spesa dei fondi di sviluppo e coesione, con i dissalatori di Trapani tra le opere strategiche. Parleremo anche del collegamento elettrico sottomarino tra Tunisia e Sicilia, della candidatura di Nuccio Di Paola alla presidenza della Regione e dell'ondata di caldo che continua a interessare tutta l'Italia.

Vi aspettiamo alle 9.30 con Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101, per raccontare, spiegare e capire insieme i fatti più importanti della giornata.



