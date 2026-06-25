Miceli: “A Erice tutti con Marrocco. A Marsala il centrodestra si è frantumato”

25/06/2026 06:00:00

Fratelli d’Italia prova a mettere ordine nel centrodestra trapanese, tra la candidatura di Livio Marrocco a Erice, il nodo dei congressi provinciali e la sconfitta alle amministrative di Marsala. Ne ha parlato Maurizio Miceli, coordinatore provinciale del partito, intervenendo a TP24.

Sul caso Erice, Miceli chiarisce la linea del partito: “Categoricamente il partito all’unisono ha ritenuto che la candidatura dell’onorevole Livio Marrocco fosse la più autorevole che potessimo esprimere e l’abbiamo offerta alla città e agli alleati”.

Miceli respinge anche l’ipotesi di una sua regia sulla candidatura di Enzo Scontrino: “L’avvocato Scontrino è un mio amico, è stato un mio designato assessore, non c’è ombra di dubbio. Ma essere accostato all’onorevole Safina mi dà un certo fastidio, politico naturalmente. Loro sono abituati a cercare pezzi di centrodestra per vincere le elezioni, noi siamo abituati a rimanere dalla stessa parte della barricata”.

Per Miceli, la candidatura di Marrocco è ormai sul tavolo: “C’è un programma di governo, ci sono figure autorevoli che hanno dato disponibilità alla candidatura, c’è il nostro partito, primo partito d’Italia e partito di governo. Stiamo lavorando alla definizione di quattro liste e anche a trovare le sintonie con gli alleati”.

Sulla posizione di Peppe Guajana e del gruppo “Amo Erice”, Miceli aggiunge: “Se il progetto verrà condiviso da Amo Erice noi saremo solo contenti, altrimenti si faranno le debite valutazioni. Ma la candidatura dell’onorevole Marrocco è in campo e stiamo trovando molti consensi in città, tra stakeholder, gruppi imprenditoriali, associazioni e mondo civico”.

Poi il tema dei congressi di Fratelli d’Italia. Miceli precisa che non riguarda Trapani: “Si faranno i congressi provinciali nelle province e nelle città metropolitane che ancora non li hanno tenuti o che sono commissariali. Credo saranno una decina in tutta Italia. Non c’è una fase congressuale che riguarda la provincia di Trapani”.

Sul voto di Marsala, Miceli ammette la sconfitta ma respinge l’idea di un flop del partito: “Sono d’accordo sul fatto che è stata una sconfitta, ci mancherebbe altro. Ma scontiamo un dato legato agli individualismi, ai protagonismi e ai veti incrociati in vista di altre competizioni, come le regionali, che hanno frantumato il centrodestra in tre tronconi”.

Il coordinatore provinciale rivendica la scelta di candidare Giulia Adamo: “Abbiamo candidato una figura di altissimo prestigio, che non finirò mai di ringraziare. La candidatura di Giulia ci ha consentito di interrompere un’emorragia, perché ogni istante perdevamo un consigliere, un candidato autorevole, un protagonista della sfera politica che si spostava dall’altra parte”.

Secondo Miceli, il centrodestra marsalese dovrà adesso ricomporsi: “Dobbiamo avere la grande forza e la grande maturità di riannodare i fili del centrodestra marsalese con tutte le anime che l’hanno composto e trovare una sintesi, una prospettiva. Non sarà facile, soprattutto nella fase iniziale”.

Infine una stoccata alla nuova maggioranza: “Da quella parte si è creata una coalizione che comprende estremi che non si sono mai toccati se non per questa competizione. Secondo me potremo arrivare a una maggioranza consiliare di centrodestra, come è avvenuto a Trapani”.



