Alcamo, al MACA la mostra “Terra di Donna” dal 27 giugno

26/06/2026 09:16:00

Alcamo ospita la quarta edizione di “Terra di Donna”, mostra collettiva dedicata al rapporto tra donna, natura e terra.

L’inaugurazione è in programma sabato 27 giugno, alle 18, all’auditorium dell’ex Collegio dei Gesuiti, sede del MACA, il Museo d’Arte Contemporanea di Alcamo, in piazza Ciullo.

L’esposizione resterà visitabile fino al 10 luglio. L’ingresso è libero.

Una collettiva con 22 artisti

“Terra di Donna” riunisce opere di pittura, fotografia, scultura e ceramica.

In mostra ci saranno i lavori di 22 artisti, tra cui Andrea Cerqua, curatore dell’allestimento, che sarà presente ad Alcamo.

Partecipano Amadè, Andrea Cerqua, Andy Kersch, Angela Scaramuzzi, Aurora Stecca, Diego Vagnucci, Fabrizia Frau, Federica Virgili, Francesca Coccurello, Giorgio Lupano, Giulio Falconieri, Laura Vitulano, Loredana Sala, Luana Celli, Manciniart, Manuela Castellet y Ballara’, Marian Rodriguez Vigil, Maurizio Primo, Mirella Conte, Nataliya Lyakhova, Nicoletta Badalan e Vincenzo Pirozzi.

Il tema della mostra

Il percorso espositivo è costruito attorno al legame tra identità femminile, paesaggio, memoria e territorio.

La terra viene letta come origine della vita, della creatività e della memoria. La donna, invece, come principio generativo, forza capace di trasformare la materia e darle nuova forma.

La mostra si ispira a un racconto simbolico: tre ninfe attraversano il mondo raccogliendo i doni più preziosi della natura, come sassi, semi, terra fertile e frutti. Arrivate davanti a un mare limpido, sotto un cielo azzurro, iniziano a danzare sull’acqua e lasciano cadere nel mare tutto ciò che hanno raccolto.

Da quei doni, secondo il racconto che guida l’esposizione, nascono i tre promontori estremi della Sicilia e con essi l’isola, il suo patrimonio naturale e culturale.

L’associazione promotrice

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale “Fatto a Mano”, realtà con sede nel Centro Italia che lavora per mettere in relazione artisti provenienti da diverse regioni.

Attraverso “Terra di Donna”, l’associazione intende creare occasioni di dialogo e collaborazione tra territori lontani, uniti da sensibilità e linguaggi espressivi comuni.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Alcamo ed è realizzata in collaborazione con Tracciati d’Arte Creative Magazine.

Orari di visita

“Terra di Donna” sarà visitabile al MACA dal 27 giugno al 10 luglio.

La mostra sarà chiusa la domenica mattina e il lunedì per l’intera giornata.

Gli orari di apertura sono: dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. La domenica apertura solo pomeridiana, dalle 16.30 alle 19.30.



