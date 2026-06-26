Fiere, congressi ed eventi locali: cosa devono preparare le aziende prima di partecipare

26/06/2026 13:40:00

In Sicilia, e in particolare nel trapanese, il calendario degli eventi professionali è più ricco di quanto spesso si immagini. Fiere agricole, congressi medici, manifestazioni dedicate al turismo e all’enogastronomia, incontri istituzionali, convegni di categoria e giornate formative rappresentano occasioni concrete per creare relazioni, presentare prodotti e sviluppare nuove opportunità commerciali.

La partecipazione a questi eventi continua a essere uno degli strumenti più efficaci per entrare in contatto con clienti, partner e stakeholder. Tuttavia, la semplice presenza non è sufficiente a garantire risultati. Sempre più spesso la differenza tra un investimento produttivo e una giornata poco efficace dipende dal livello di preparazione con cui l'azienda arriva all'appuntamento.

Secondo il Rapporto OICE 2024 di Federcongressi, nel 2024 in Italia sono stati organizzati oltre 367.000 eventi tra congressi, convention, seminari e incontri professionali, coinvolgendo circa 29 milioni di partecipanti, con una crescita del 7,8% rispetto all'anno precedente. Numeri che confermano il ruolo sempre più centrale degli eventi come strumenti di comunicazione, promozione e networking.

La preparazione inizia settimane prima

Uno degli errori più comuni è considerare la partecipazione a un evento come un'attività da gestire negli ultimi giorni. In realtà, gran parte dei risultati si costruisce nelle settimane precedenti.

Prima ancora di prenotare uno stand o preparare il materiale informativo, è necessario stabilire cosa si vuole ottenere dalla partecipazione. L'obiettivo può essere acquisire nuovi contatti commerciali, presentare un prodotto, incontrare potenziali partner, rafforzare la notorietà del brand o consolidare relazioni già esistenti. La definizione di un obiettivo preciso permette di orientare tutte le decisioni successive, dalla scelta dei materiali alla composizione del team presente all'evento.

Molti organizzatori mettono a disposizione in anticipo l'elenco degli espositori, dei relatori o delle aziende partecipanti e analizzare queste informazioni consente di identificare le persone e le organizzazioni più interessanti da incontrare. Secondo il Center for Exhibition Industry Research (CEIR), una parte significativa dei visitatori professionali partecipa agli eventi con obiettivi di acquisto o di ricerca di fornitori già definiti. Arrivare preparati significa aumentare le probabilità di intercettare interlocutori realmente interessati.

Fatto questo, è bene ricordare che ogni azienda è artefice del suo destino: aspettare che le opportunità si presentino spontaneamente è raramente la strategia più efficace. LinkedIn, email o contatti diretti possono essere utilizzati nelle settimane precedenti per fissare appuntamenti e organizzare momenti di confronto durante l'evento. In questo modo si ottimizza il tempo disponibile e si riduce il rischio di perdere occasioni di valore.

Materiali e immagine: la prima impressione conta

Se l'obiettivo è creare relazioni professionali, il modo in cui l'azienda si presenta rimane un elemento importante.

Brochure, schede prodotto, cataloghi e presentazioni devono essere aggiornati e coerenti con il pubblico dell’evento. Un errore frequente consiste nel riutilizzare materiale generico pensato per contesti differenti. Al contrario, documenti sintetici e focalizzati sugli interessi dei partecipanti risultano generalmente più efficaci e più facili da consultare anche dopo la manifestazione.

Poi abbiamo l’effettiva presenza all’evento, con stand, roll-up, banner e supporti espositivi: questi rappresentano il primo punto di contatto tra azienda e visitatore. Una presenza visivamente coerente contribuisce a trasmettere professionalità e facilita il riconoscimento del marchio. In ambienti caratterizzati da decine o centinaia di espositori, la chiarezza visiva aiuta a distinguersi e a rendere più immediato il ricordo dell'azienda.

Infine, c’è un aspetto spesso sottovalutato riguarda l'identificazione delle persone che rappresentano l’organizzazione. In incontri con molto movimento, disporre di lanyard e porta badge per eventi professionali aiuta a gestire gli accessi, riconoscere il personale dell'organizzazione e facilitare il networking tra aziende, visitatori e relatori.

Un esempio pratico? Pensiamo a una manifestazione come ViniMilo, che ogni anno richiama un pubblico numeroso tra appassionati, operatori del settore o semplici curiosi.

In un contesto simile, ricco e variegato, l'identificazione visiva non ha soltanto una funzione organizzativa, ma permette ai partecipanti di individuare rapidamente chi lavora in quale cantina, migliorando l'esperienza complessiva dell'evento e semplificando le interazioni professionali.

Elementi operativi da non sottovalutare prima dell’evento

- Checklist essenziale per una partecipazione efficaceDefinizione di obiettivi chiari e misurabili per la partecipazione

- Analisi preventiva di espositori, relatori e potenziali contatti

- Pianificazione di incontri già prima dell’apertura dell’evento

- Preparazione di materiali informativi aggiornati e specifici

- Coerenza dell’identità visiva tra stand, supporti e comunicazione

- Identificazione chiara e immediata del team operativo

- Predisposizione di demo, campioni o esperienze dirette

- Definizione di un sistema unico per la raccolta dei contatti

- Brief operativo condiviso con tutto il team

- Verifica logistica di accessi, orari e allestimenti

La gestione dell'evento

Una volta iniziata la manifestazione, l'organizzazione interna diventa determinante. Tutte le persone presenti allo stand o coinvolte nelle attività dovrebbero condividere le stesse informazioni fondamentali. Messaggi chiave, caratteristiche dei prodotti, obiettivi dell'evento e modalità di raccolta dei contatti devono essere chiari a tutti. La coerenza nella comunicazione contribuisce a rafforzare la credibilità dell’azienda.

In eventi con molto movimento, come PharmEvolution, fiera-evento del settore farmaceutico nata nel 2011 a Catania, uno degli aspetti più sottovalutati riguarda la gestione delle informazioni raccolte durante le giornate di manifestazione.

Biglietti da visita, QR code, moduli digitali o app dedicate possono essere strumenti validi, a condizione che esista un metodo condiviso tra tutto il team per registrare contatti, interessi e richieste specifiche. Molte opportunità commerciali non vanno perse durante l'evento, ma nei giorni successivi, quando le informazioni raccolte non sono abbastanza organizzate da consentire un follow-up efficace.

Accrediti, parcheggi, allestimenti, orari e accessi sono aspetti apparentemente secondari ma spesso decisivi. Una gestione accurata della logistica consente di concentrare energie e attenzione sulle attività realmente importanti: le relazioni con visitatori, clienti e partner.

Il lavoro continua dopo l'evento

La conclusione dell'evento non coincide con la conclusione dell’investimento. Le ore e i giorni successivi rappresentano una fase cruciale per trasformare i contatti raccolti in opportunità concrete. Email personalizzate, telefonate di approfondimento o richieste di incontro permettono di mantenere vivo il rapporto avviato durante la manifestazione.

Secondo uno studio dell’Harvard Business Review, le aziende che contattano un lead entro un’ora dall’interazione hanno fino a 7 volte più probabilità di qualificare il contatto rispetto a quelle che aspettano anche solo 60 minuti in più. Il dato evidenzia come la tempestività del follow-up sia uno dei fattori più determinanti nella conversione dei contatti raccolti durante eventi e fiere.

Allo stesso tempo è utile analizzare i risultati ottenuti: numero di contatti acquisiti, incontri effettuati, richieste ricevute e opportunità generate. Anche una valutazione semplice aiuta a comprendere quali attività abbiano prodotto maggiore valore e quali aspetti possano essere migliorati nelle future partecipazioni.

Un'opportunità particolarmente importante per il territorio

Gli eventi locali possiedono una caratteristica che spesso viene sottovalutata: la vicinanza.

Secondo il Rapporto OICE 2025, il 47,2% degli eventi organizzati in Italia nel 2024 ha avuto una dimensione locale. Un dato che evidenzia come una parte significativa delle opportunità professionali continui a svilupparsi all'interno dei territori e delle reti economiche locali. Per le imprese del trapanese e della Sicilia occidentale questo significa poter costruire relazioni commerciali, istituzionali e professionali senza dover necessariamente partecipare ai grandi appuntamenti nazionali.

In un contesto in cui gli eventi coinvolgono ogni anno milioni di persone e generano un numero crescente di occasioni di incontro, la preparazione diventa un fattore competitivo. Obiettivi chiari, materiali adeguati, organizzazione del team, strumenti per il networking e una gestione efficace dei contatti possono trasformare una semplice presenza in un'opportunità concreta di sviluppo.



