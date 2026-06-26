Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native
26/06/2026 12:56:00

Monnalisa Beach riapre il 27 giugno: dopo l'incendio, Tre Fontane torna al mare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-06-2026/monnalisa-beach-riapre-il-27-giugno-dopo-l-incendio-tre-fontane-torna-al-mare-450.jpg

Era il 2 giugno quando le fiamme hanno avvolto parte del Lido Monnalisa Beach di Tre Fontane. Un incendio violento, improvviso, che ha danneggiato gravemente lo stabilimento balneare della famiglia Cudia — uno dei più amati e frequentati dell'intera costa belicina. Le immagini avevano fatto il giro della provincia: ombrelloni anneriti, strutture divorate dal fuoco, una stagione che sembrava già compromessa prima ancora di iniziare.

In quei momenti, il pensiero di molti è andato inevitabilmente alla stessa domanda: ce la faranno a riaprire?

La risposta è arrivata dai fatti, non dalle parole.

Nei giorni successivi all'incendio, mentre lo sgomento era ancora nell'aria, la famiglia Cudia ha fatto una scelta precisa: nessuna resa, nessun rimando all'anno prossimo. Il cantiere è stato aperto quasi subito. Operai, tecnici, maestranze al lavoro ogni giorno — spesso fino a sera tardi — per mettere in sicurezza le aree colpite, rimuovere le macerie, ricostruire quello che il fuoco aveva portato via.

Non è stata una corsa semplice. Ricostruire in poche settimane quello che normalmente richiederebbe mesi significa affrontare imprevisti, costi fuori programma, decisioni prese in fretta sotto pressione. Significa alzarsi la mattina con un obiettivo fisso in testa e non mollare quando le cose si complicano. Significa, in una parola, la stessa determinazione silenziosa che tiene in piedi tante famiglie imprenditrici di questa provincia.

Sabato 27 giugno il Lido Monnalisa Beach riapre.
Chi frequenta il Monnalisa da anni, e sono in tanti, generazioni di famiglie che ogni estate scelgono quel tratto di costa, troverà tutto come lo ricordava. O quasi: ci sarà qualcosa in più, stavolta. La consapevolezza che quel posto è stato difeso con le unghie e con i denti.

Il Lido Monnalisa è da anni una delle coordinate fisse dell'estate a Tre Fontane: un punto di ritrovo, uno spazio familiare, un pezzo dell'identità turistica di questa borgata marinara affacciata sul Canale di Sicilia. La sua chiusura, anche solo per una stagione, avrebbe lasciato un vuoto difficile da colmare, per i clienti abituali, ma anche per l'economia locale che ruota attorno alla stagione estiva.

Per questo la riapertura di sabato ha un significato che va oltre il lido stesso. È la dimostrazione che le attività di questa terra, quando vengono colpite duramente, sanno rialzarsi. Che dietro ogni insegna c'è una famiglia, un investimento, una storia che merita di continuare.

L'estate a Tre Fontane inizia sabato.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782125060-0-noleggio-a-lungo-termine-nel-trapanese-una-soluzione-che-punta-a-conquistare-sempre-piu-automobilisti.jpg

Noleggio a lungo termine nel Trapanese: una soluzione che punta a...

Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...