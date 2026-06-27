Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
27/06/2026 11:00:00

Erice, acquistato minibus elettrico per la mobilità nel centro storico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/erice-acquistato-minibus-elettrico-per-la-mobilita-nel-centro-storico-450.jpg

Erice continua a investire sulla mobilità sostenibile del suo centro storico. 

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di poco più di 46 mila euro che è già stato utilizzato per acquistare una navetta elettrica da sei posti, destinata a rafforzare il servizio di trasporto pubblico all'interno del borgo medievale. L'obiettivo è quello di ridurre il traffico delle auto private e rendere più semplice e ordinato l'accesso a una delle mete turistiche più visitate della Sicilia occidentale.

Il contributo, pari a 46.052,67 euro, proviene dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per sostenere i Comuni montani attraverso interventi destinati a servizi essenziali, infrastrutture e sviluppo sostenibile. Le risorse sono state assegnate dalla Regione Siciliana nell'ambito del riparto previsto dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.

L'amministrazione comunale ha deciso di destinare il finanziamento all'acquisto di un minibus elettrico da sei posti che sarà impiegato per potenziare il trasporto pubblico locale nel centro storico. 

Il nuovo mezzo consentirà di agevolare gli spostamenti all'interno delle mura ericine, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, contribuendo allo stesso tempo a contenere il traffico veicolare e le emissioni.

La gestione della mobilità rappresenta da anni uno dei nodi principali per Erice. 

Il borgo medievale, inserito tra i più visitati della Sicilia e tra i "Borghi più belli d'Italia", durante la stagione estiva registra un notevole aumento delle presenze, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e sulla disponibilità di parcheggi. Per questo il Comune ha progressivamente puntato sul rafforzamento del trasporto pubblico, sull'utilizzo della funivia che collega Trapani alla vetta e su interventi orientati alla mobilità dolce e alla riduzione dell'impatto delle automobili nel centro storico.

"La nuova navetta elettrica da sei posti – afferma la sindaca Daniela Toscano – ci permette di affrontare in modo più ordinato e funzionale una criticità storica del centro, quella della gestione dei flussi e della mobilità. È una scelta che mette insieme pragmatismo e visione: meno traffico privato, più accessibilità, più qualità della vita e più servizi per i turisti. Il nostro obiettivo resta quello di rendere Erice un centro storico sempre più vivibile per chi ci abita e sempre più accogliente per chi lo visita".

L'acquisto del nuovo mezzo si inserisce in una strategia più ampia che negli ultimi anni ha visto il Comune partecipare a diversi bandi regionali e nazionali per intercettare risorse destinate alla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale. 

La nuova navetta rappresenta così un ulteriore tassello di un modello di mobilità che punta a conciliare tutela del centro storico, sostenibilità ambientale e qualità dell'accoglienza in una città che fa del turismo uno dei principali motori della propria economia.

 



Cittadinanza | 2026-06-26 16:16:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-06-2026/al-tramonto-nei-pressi-di-piazza-unita-d-italia-250.jpg

Al tramonto, nei pressi di Piazza Unità d'Italia

Alcuni  giorni fa, nel tardo pomeriggio, passeggiavo sul lungomare Colonnello Maltese, a Marsala. Mi soffermavo a godere dei colori del tramonto e della sistemazione di quello che era il “salato” negli anni in cui le macerie del...







Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782125060-0-noleggio-a-lungo-termine-nel-trapanese-una-soluzione-che-punta-a-conquistare-sempre-piu-automobilisti.jpg

Noleggio a lungo termine nel Trapanese: una soluzione che punta a...

Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...