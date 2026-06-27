Il Sicilia Jazz Festival 2026 entra nel vivo: domani sul Palco Pietro Adragna e "FisarVoice"

27/06/2026 19:06:00

Il Sicilia Jazz Festival 2026, tra gli eventi a titolarità della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, prosegue il suo percorso di crescita culturale e artistica trasformando l’Isola in un palcoscenico internazionale unico nel suo genere.

Palermo capitale del jazz con il Jazz Village

Dopo l’apertura della sesta edizione, il festival entra nel vivo con la seconda giornata del Jazz Village, il laboratorio musicale diffuso nel cuore del centro storico di Palermo.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana e realizzata con la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, si sviluppa tra alcuni dei luoghi simbolo della città:

Real Teatro Santa Cecilia, Complesso di Santa Maria dello Spasimo, Palazzo Chiaramonte Steri e Orto Botanico.

Un modello culturale che unisce produzione artistica, formazione e valorizzazione del patrimonio storico, coinvolgendo anche i Conservatori di musica dell’Isola.

Assessore Amata: «Un progetto che rafforza l’immagine della Sicilia nel mondo»

L’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, sottolinea il valore strategico della manifestazione:

Il festival, spiega, rappresenta «una delle espressioni più significative della strategia culturale e turistica della Regione Siciliana», capace di coniugare eccellenza artistica e promozione del territorio, rafforzando il posizionamento della Sicilia come destinazione culturale internazionale.

Musica e giovani talenti protagonisti

Il festival conferma la sua vocazione formativa e inclusiva, valorizzando gli artisti residenti e gli studenti dei cinque Conservatori siciliani di Palermo, Catania, Messina, Trapani e Ribera.

Un ruolo centrale è affidato ai giovani musicisti, inseriti in un contesto professionale accanto all’Orchestra Jazz Siciliana.

Il programma del 28 giugno al Real Teatro Santa Cecilia

La giornata di sabato 28 giugno sarà dedicata alla fisarmonica con due appuntamenti principali:

Ore 18.30 – Pietro Adragna (duo)

Fisarmonicista originario di Erice, campione del mondo nel 2009 e 2011, tra i più importanti interpreti internazionali dello strumento.

Fisarmonicista originario di Erice, campione del mondo nel 2009 e 2011, tra i più importanti interpreti internazionali dello strumento. Ore 20.30 – FisarVoice

Progetto che unisce la voce di Marianna Costantino e la fisarmonica di Pierpaolo Petta, con un repertorio che spazia dal jazz agli standard internazionali fino alla tradizione siciliana.

Un festival che si espande in tutta la Sicilia

Il Sicilia Jazz Festival 2026 si conferma anche come evento diffuso grazie al progetto “On Tour”, che porterà grandi artisti internazionali in diversi luoghi simbolo dell’Isola, tra cui Palermo, Catania e Selinunte.

Tra gli appuntamenti annunciati figurano concerti con artisti come Tosca, Stefano Di Battista, Francesco Renga, Fabrizio Bosso, Kurt Elling e Tony Hadley, in un programma che unisce jazz, pop e contaminazioni musicali.

Cultura e turismo come motore di sviluppo

Con centinaia di concerti, produzioni originali e la partecipazione di operatori culturali internazionali, il festival si conferma un modello unico al mondo per la capacità di integrare musica, turismo e valorizzazione del patrimonio.

La Regione Siciliana ribadisce così la volontà di investire sulla cultura come leva di sviluppo economico e di promozione dell’immagine della Sicilia nel contesto internazionale.



